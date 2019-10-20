فؤاد السنيورة: تغيير الحكومة اللبنانية غير مجد في ظل ضغوطات حزب الله

أكد فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبناني سابقا، إنه كان هناك إصرار من حزب الله في عدم تمكين لبنان من أن ينأى بنفسه عن الصراعات في المنطقة وخاصة في سوريا، مشيرا إلى أن حزب الله تدخل في الشأن السوري وكان ذلك له تداعيات كبيرة على لبنان.



وأضاف النسيورة خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN "، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن رئيس الجمهورية اللبناني دفع أيضًا بالأمور إلى مزيد من الاختلال السياسي الداخلي، وكذلك الاختلال السياسي على الساحة الخارجية، كل ذلك أدى إلى الوضع الحالي الذي تشهده لبنان سياسيا واقتصاديا، والخروج من هذا الأمر يتخطى مسألة تغيير الحكومة.



وأوضح أن تغيير الحكومة مع بقاء تلك السياسيات والضغوط التي يسببها حزب الله على لبنان لن يغير شيء، وبدون أدنى شك رئيس الجمهورية عليه أن يلتزم بالدستور اللبناني ويشكل الحاضنة لجميع المكونات في لبنان.