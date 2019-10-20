تفاصيل المشاركة المصرية بـ أيام قرطاج السينمائية

كشف المبرمج طارق بن شعبان عن أفلام المسابقة الرسمية للدورة المقبلة من أيام قرطاج السينمائية (دورة نجيب عياد) بمشاركة 40 دولة.



ويضم المهرجان فى دورته الـ30، التى تنطلق يوم 26 أكتوبر الجارى 44 فيلما فى المسابقة الرسمية مقسمة إلى 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و12 فيلما أخرى في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، و12 فيلما في قسم الأفلام الوثائقية الطويلة، و8 أفلام فى قسم الأفلام الوثائقية القصيرة، وبقية الأفلام الأخرى هي خارج التسابق في أقسام مختلفة ومتنوعة.



وتتلخص المشاركة المصرية في منافسة الفيلم الروائى الطويل "بعلم الوصول" ضمن المسابقة الرسمية، هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج هشام صقر، وتدور أحداثه حول "هالة" التى تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، حيث تحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، قوتها يجب أن تأتى من الداخل لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة، خاصة إذا كانت أم، حيث كانت تعيش مع الخوف من الهجر منذ وفاة والدها وهي في الثامنة عشرة من عمرها.



أما المخرج شادى فؤاد، فيشارك للمرة الثانية بمسابقة الأفلام القصيرة من خلال فيلمه "حبيب"، وهو من بطولة سيد رجب، وسلوى محمد على، وعلى صبحى، من تأليف وإخراج شادى فؤاد.



وتدور أحداث الفيلم حول حبيب، وهو حلاق فى أواخر الستينيات من عمره يعمل بصالون الحلاقة الخاص به، يكسر روتين يومه الطبيعى بمحاولة تنفيذ طلب غريب من زوجته، وخلال رحلته تظهر العديد من الصراعات النفسية التى يخوضها حبيب.



أما المخرج محمد صيام فيشارك بلجنة تحكيم الأفلام الوثائقية، وهو عضو في أكاديمية الفنون والعلوم التي تمنح جوائز الأوسكار والمتوج في أيام قرطاج السينمائية 2018 بالتانيت الذهبي لأفضل فيلم وثائقي بفيلمه "أمل".