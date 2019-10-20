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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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أخبار البلد

نشرة الأخبار .. بحبك وبموت فيك رسالة غريبة من شقيقة محمد رمضان على الهواء.. صورت أبوها أثناء ممارسة الرذيلة معها.. تفاصيل قتل نجار لابنته في أسيوط

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 12:56 ص
صورت أبوها أثناء
صورت أبوها أثناء ممارسة الرذيلة
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نشر موقع صدى البلد عدد ا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية ابرزها :

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ننشر أسماء المحامين المدافعين عن ضحية الشهامة بالمنوفية
شاهد.. عمرو أديب تعليقا على خطاب نصر الله: كلامه متناقض
بحبك وبموت فيك.. رسالة غريبة من شقيقة محمد رمضان على الهواء.. فيديو
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تعليم كفر الشيخ تكشف تفاصيل جديدة في واقعة حبس هيام في المدرسة
الله يخرب بيتك ده شغل جنان.. على جمعة يهاجم رجلا عقيدته الزواج بـ99 امرأة.. فيديو
صورت أبوها أثناء ممارسة الرذيلة معها.. تفاصيل قتل نجار لابنته في أسيوط
وعدها بـ هدية وغرس السكين فى جسدها.. رجل يطعن زوجته على فراشها لسبب غريب
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