الفيوم يستضيف الألومنيوم في افتتاحية دوري القسم الثاني

يستضيف فريق كرة القدم الاول بنادي الفيوم منافسه الالومنيوم اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الاولى من مسابقة دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد .



ويسعي فريق الفيوم بقيادة محمد محسن ابو جريشة لاعب الاسماعيلي السابق لتحقيق انطلاقة قوية في دور القسم الثانى وحصد الثلاث نقاط الاول في مشواره .



علي جانب اخر يدخل فريق الالومنيوم الذي حافظ علي استقراره الفني بقيادة ياسر الكنانى وبعدما خاض عدة مواجهات ودية قوية لعودة امجاد الالومنيوم والصعود للممتاز .