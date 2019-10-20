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رياضة

الفيوم يستضيف الألومنيوم في افتتاحية دوري القسم الثاني

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:11 ص
صدى البلد
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عبدالله هشام
يستضيف فريق كرة القدم الاول بنادي الفيوم منافسه الالومنيوم اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الاولى من مسابقة دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد .

ويسعي فريق الفيوم بقيادة محمد محسن ابو جريشة لاعب الاسماعيلي السابق لتحقيق انطلاقة قوية في دور القسم الثانى وحصد الثلاث نقاط الاول في مشواره .

علي جانب اخر يدخل فريق الالومنيوم الذي حافظ علي استقراره الفني بقيادة ياسر الكنانى وبعدما خاض عدة مواجهات ودية قوية لعودة امجاد الالومنيوم والصعود للممتاز .
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