بعد تخليه عنها فى أزمتها.. ريهام سعيد توجه رسالة نارية لـ شريف مدكور

نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الشخصى على موقع الصور انستجرام فيديو قديم لإحدى حلقاتها بعد عودتها من أزمة سابقة لها.



كانت ريهام سعيد تتحدث عن زملائها الإعلاميين الذين كانوا يقطعون فيها بسبب نجاحها، وأن برنامجها يجلب الكثير من المعلنين وأنها لم تجد أحدا وقف معها فى أزمتها منهم.



وعلقت ريهام سعيد على الفيديو " شريف مدكور ..خسارة علمتنى درس عمرى ما هنساه".



جدير بالذكر أن الإعلامية ريهام سعيد تحدثت عن مرضى السمنة فى حلقة برنامجها صبايا بشكل سيئ، مما جعل المجلس القومى للمرأة يقدم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام الذى حقق بدوره فى هذه الواقعه ،وتم إيقاف برنامج صبايا الذى تقدمه ريهام سعيد على شاشة الحياة وإيقافها لمدة عام عن الظهور على وسائل الإعلام .



وأعلنت ريهام سعيد اعتزالها الإعلام والتمثيل بعد الأزمة.