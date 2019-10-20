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رياضة

شاهد .. مصطفى فتحي يرتدي رقم 14 فى الزمالك رسميا

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 02:06 ص
مصطفي فتحي
مصطفي فتحي
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حسن العمدة
ظهر مصطفى فتحي نجم الزمالك ، السبت، وهو متواجد على دكة البدلاء بالقميص التاريخى للقلعة البيضاء وهو رقم 14 بعدما تراجع يوسف أوباما مهاجم الفريق عن ارتدائه.

وضم الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق لقائمة الأبيض فى مواجهة المقاولون العرب التى أقيمت على استاد السلام فى الجولة الخامسة بالدورى الممتاز.

ورحل أيمن حفنى عن الزمالك الذي كان يرتدي الـ 14 منذ قدومه عام 2014 ، ويعد رقم 14 تاريخ داخل جدران نادي الزمالك لمن ارتدى ذلك الرقم وعلي رأسهم حسن شحاتة وجمال عبد الحميد وحازم إمام.

ودخل فتحى قائمة القلعة البيضاء لأول مرة منذ 287 يوما تحديداّ منذ يوم 5 يناير الماضي عندما تواجد في انتصار الزمالك على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-1 في الدوري الممتاز.

وأجرى مصطفى فتحى عملية جراحية فى الركبة لتثقيب وتهذيب السطح المفصلى للركبة بواسطة منظار جراحى، ليغيب على إثرها عن الأبيض فى الفترة الماضية، قبل أن يعود ويشارك فى تدريبات الزمالك خلال معسكر الفريق الذى أقيم فى قبرص خلال شهر يوليو الماضى.

كما شارك مصطفى فتحي، جناح الزمالك، في فوز الفريق الأبيض وديا على المنيا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التى أقيمت إستعدادًا لعودة الدورى من جديد بعد التوقف الدولى.
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