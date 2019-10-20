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مرأة

بفستان أسود قصير.. ياسمين رئيس تشعل إنستجرام بـ سيلفى أمام المرآة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 02:19 ص
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
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أسماء عبد الحفيظ
حرصت ياسمين رئيس على نشر صورة جديدة لها عبر حسابها على انستجرام .

ظهرت ياسمين بإطلالة جريئة بفستان أسود قصير ونسقت معه جاكيت فوق الركبة باللون الأسود،وقصة شعرها المعتادة، ووضع بعض لمسات المكياج البسيط، والتقطت الصورة سيلفي أمام المرآة .

يذكر أن ياسمين رئيس تشارك فى فيلم "لص بغداد" مع محمد إمام وتنتظر موعد استئناف التصوير خلال الأيام المقبلة، حيث صورت العديد من المشاهد الخطيرة التى جمعت بينها وبين بطل العمل محمد إمام، الفيلم من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم وإنتاج شركة سينرجي.
ياسمين رئيس ياسمين رئيس
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