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مرأة

أيهما أجمل .. ملك قورة تخطف الأنظار فى حفل زفاف شقيقتها بإطلالتين .. صور

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 02:50 ص
ملك قورة تخطف الأنظار
ملك قورة تخطف الأنظار فى حفل زفاف شقيقتها بفستانين
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هاجر هانئ
خطفت الفنانة ملك قورة  الانظار  خلال ظهورها في حفل زفاف شقيقتها مريم الذي أقيم يوم الجمعة الماضي بأحد الفنادق الكبرى، وسط حضور نخبة كبيرة من نجوم الفن.

وظهرت ملك قورة في حفل زفاف شقيقتها بإطلالتين من توقيع مصممة الأزياء سماح مهران، حيث ارتدت في اللوك الأول بفستان باللون البيبي بلو الذي تميز بالكرانيش المتعددة.

واعتمدت ملك قورة في اللوك الثاني علي فستان أحمر أنيق اتسم بذيل طويل ولكنه منحها مظهرا جذابا وراقيا، أما من الناحية الجمالية فاعتمدت ملك على مكياج و تسريحة شعر متناسقين مع الفستانين.

أيهما أجمل .. ملك قورة تخطف الأنظار فى حفل زفاف شقيقتها بإطلالتين .. صور
أيهما أجمل .. ملك قورة تخطف الأنظار فى حفل زفاف شقيقتها بإطلالتين .. صور
أيهما أجمل .. ملك قورة تخطف الأنظار فى حفل زفاف شقيقتها بإطلالتين .. صور
أيهما أجمل .. ملك قورة تخطف الأنظار فى حفل زفاف شقيقتها بإطلالتين .. صور
أيهما أجمل .. ملك قورة تخطف الأنظار فى حفل زفاف شقيقتها بإطلالتين .. صور
أيهما أجمل .. ملك قورة تخطف الأنظار فى حفل زفاف شقيقتها بإطلالتين .. صور
أيهما أجمل .. ملك قورة تخطف الأنظار فى حفل زفاف شقيقتها بإطلالتين .. صور
أيهما أجمل .. ملك قورة تخطف الأنظار فى حفل زفاف شقيقتها بإطلالتين .. صور
أيهما أجمل .. ملك قورة تخطف الأنظار فى حفل زفاف شقيقتها بإطلالتين .. صور
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