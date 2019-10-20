Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

غياب شيكابالا.. أمير مرتضى يكشف تطورات حالة مصابي الزمالك والصفقات الجديدة .. فيديو

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 06:47 ص
أمير مرتضى
أمير مرتضى
Advertisements
ريهام بكير
كشف أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عن حالة اللاعبين المصابين ، وتطورات تأهيليهم في الفترة القادمة.

وتحدث أمير مرتضى في برنامج الزمالك اليوم ، عن مصطفى فتحي لاعب الفريق، قائلا : إذا كانت ظروف مباراة المقاولون العرب تسمح كان سيشارك في آخر نصف أو 20 دقيقة من اللقاء، وهو كان في حالة قلق قبل السفر إلى ألمانيا والطبيب أكد له على جاهزيته بنسبة 100% ومن بعدها شارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي وهو جاهز وفي البداية سيشارك على فترات حتى يكون متواجد أساسيًا".

وواصل "محمد حسن يتبقى له 3 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها، وتلك الظروف التي تعرضنا لها وبسببها تحامل البعض على الصربي ميتشو المدير الفني للفريق، وأمام النقص العددي في وسط الملعب اضطر ميتشو للتغيير في مراكز بعض اللاعبين".

وأضاف "عبدالله جمعة وعمر السعيد تعرضا للإصابة في معسكر المنتخب الوطني الأخير، ومن الممكن أن رغبتهما في إثبات أنفسهما وبذل مجهود زائد مع المنتخب بعد ضمهما لأول مرة هو السبب وراء الإصابة وهي ليست خطيرة في النهاية وتكفيها راحة لمدة أسبوع وجاهزان أمام جينيراسيون فوت السنغالي، ومحمد عبد الغني سليم لكن ميتشو فضل إراحته لأطول فترة بسبب إصابتين عضليتين له لضمان عدم تكرار الإصابة".

وأشار إلى أن آخر مباراة للزمالك ستكون أمام بطل السنغال وبعدها توقف بطولة الدوري ومباراة إنبي لن تقام قبل التوقف في الجولة السادسة لبطولة الدوري.

وحول انتقالات الشتاء "الكلام مبكر جدًا، وهناك لاعبين لم يشركوا من الأساس حتى الآن والأولوية لنا هو التجانس بين اللاعبين في الوقت الحالي والوصول إلى أفضل تشكيل وتطبيق تدوير بشكل صحي والاستفادة من الجميع".

وواصل "هناك تدعيمات اضطرارية ومنها وسط الملعب بعد إصابة محمود عبد العزيز لسد النقص".

وأشار إلى أن شيكابالا تعرض للإصابة في العضلة الضامة ويخضع لبرنامج منفرد له، وبنسبة كبيرة سيغيب عن مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي لمنحه أكبر قدر من الراحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميتشو:غياب شيكابالا وأوناجم عن مباراة الزمالك وبطل السنغال مؤثر

شيكابالا يستعين بـ ميتشو لتكذيب اتهامات هروبه من السفر إلى السنغال

أول تعليق من المدير الفني لنادي الزمالك على أزمة جينيراسيون السنغالي

ميتشو يجري تعديلا في تشكيل الزمالك أمام مصر المقاصة بالدوري

ترشيحاتنا

أنفاق بورسعيد الجديدة .. تنقلك إلى سيناء في 20 دقيقة فقط .. فيديو

أيهما أجمل .. ملك قورة تخطف الأنظار فى حفل زفاف شقيقتها بإطلالتين .. صور

حازم إمام يكشف المتسبب في تأجيل مباريات في الدوري.. فيديو

أخبار التوك شو.. أبو العينين من الأقصر: فخور بالاكتشافات الأثرية وأتوقع زيادة معدلات السياحة.. وزير الآثار يزف بشرى للمصريين

5000 مشجع .. موعد مباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي

ليست للمعلمين فقط .. التعليم تعلن عن وظائف إدارية على البوابة الإلكترونية

Advertisements

تصريح ناري لمرتضى منصور .. الزملكاوية دمروا القلعة البيضاء لصالح الأهلي.. فيديو

أمير مرتضى: نواجه استفزازات من هؤلاء الأشخاص فى مباريات الدوري

تمسك بموقفك .. رسالة نارية من مرتضى منصور للخطيب.. فيديو

تعليق صادم من خالد الغندور على فوز الزمالك أمام المقاولون .. فيديو

تعليق مثير من نبيل الحلفاوي على هدف فرجاني ساسي في المقاولون .. شاهد

الزمالك لن يكمل الدوري .. مرتضى منصور: مباراة الأهلي والجونة ستقام غصب عن الفريقين

حازم إمام يكشف المتسبب في تأجيل مباريات في الدوري.. فيديو

مشاركة فرجاني ساسي بـ مباراة القمة في يد الأهلي.. تفاصيل

«الإعلاميين» يكشف حقيقة تعمد صالح جمعة إصابة جيلبرتو بالرباط الصليبي.. فيديو

خالد الغندور: هدف الزمالك الاول في المقاولون ليس صحيحا.. فيديو

لاعبو الزمالك السابقون مستفزون ..تعليق ناري من أمير مرتضى عقب الفوز على المقاولون .. فيديو

غياب شيكابالا.. أمير مرتضى يكشف تطورات حالة مصابي الزمالك والصفقات الجديدة .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكعب العالي.. ابنة فيفي عبده بإطلالة سوداء على إنستجرام

بجمبسيوت أزرق .. ريم البارودي تتألق بإطلالة ناعمة في موقع صدى البلد

أيهما أجمل .. ملك قورة تخطف الأنظار فى حفل زفاف شقيقتها بإطلالتين .. صور