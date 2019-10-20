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فن

كلمات مؤثرة من أحمد السقا عن شهيد الشهامة محمود البنا

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:50 ص
محمود البنا
محمود البنا
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نبيل العدوى
نشر أحمد السقا صورة عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك لـ الشاب محمود البنا المعروف بـ شهيد الشهامة، وعلق قائلا: محمود البنا حكاية رجولة ... محتاجة تتدرس في مناهج الطلبة دي أقل حاجة ممكن تتقدم ليه .. ونشرح لهم يعني إيه تكون دكر قدام الجبان.. محمود البنا لن ننساك أبدا.

كانت قضية مقتل الطالب محمود البنا على يد الطالب المتهم محمد راجح قد شهدت مفاجأة فى الساعات الأخيرة قبل بدء أولى جلسات محاكمته غدا الأحد فى محكمة جنايات الأحداث بمدينة شبين الكوم بالمنوفية، حيث أعلن المحامى محمد الحسيني دفاع المتهم الرئيسي محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا عدم الحضور مع المتهم خلال جلسات المحاكمة .

وقررت نيابة تلا بمحافظة المنوفية حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، ابن الصف الثاني الثانوي، لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود البنا، ضحية الغدر، وسط الشارع وتركوه وسط دمائه وفروا هاربين.
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