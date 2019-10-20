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رياضة

ديربى الجيزة.. الإعلاميين يواجه البنك الأهلى بافتتاح الممتاز ب في الصعيد

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:59 ص
صدى البلد
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عبدالله هشام
ينطلق اليوم، الأحد، قطار الممتاز بـ"مجموعة الصعيد"، حيث يستضيف الإعلاميين البنك الأهلى فى ديربى الجيزة القوى، واستعد الفريقان جيدا من خلال صفقات قوية ومعسكرات ناجحة.

واختتم كل مدير فنى الاستعدادات باللعب أمام فرق دورى ممتاز، حيث لعب الإعلاميين بقيادة جميل حلمى أمام الأهلى، وخسر بهدف وحيد وقدم أداءً متميزت.

بينما واجه البنك الأهلى بقيادة عيد مرازيق المقاولون العرب، وقدم لاعبو البنك الأهلى مباراة كبيرة وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وتأتى أهمية المباراة كونها بداية الانطلاق لموسم صعب للغاية.
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