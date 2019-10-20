كيفية تنزيل خلفيات هاتف Pixel 4 الجديد من جوجل

أطلقت جوجل هواتف (جوجل بيكسل 4) Google Pixel 4 الجديدة في حدث خاص نظمته العلامة التجارية في نيويورك الأسبوع الماضي.
وأصبحت خلفيات شاشة الهاتف الجديد متاحة الآن بالفعل للتحميل، ويعرض موقع "أندرويد بيت" التقني طريقة تحميل خلفيات شاشة هاتف (جوجل بيكسل 4) الجديد من جوجل.
تم إطلاق هواتف (جوجل بيكسل 4) Google Pixel 4 الجديدة في حدث خاص نظمته العلامة التجارية في نيويورك الأسبوع الماضي، ولحسن الحظ، أصبحت خلفيات شاشة الهاتف الجديد متاحة الآن بالفعل للتحميل، ويعرض موقع "أندرويد بيت" التقني طريقة تحميل خلفيات شاشة هاتف (جوجل بيكسل 4) الجديد من جوجل.
ووفقًا للموقع التقني، يمكنك تحميل تلك الخلفيات ليس فقط على بكسل ولكن أيضًا على الهواتف الذكية الأخرى.
وللقيام بذلك، تحتاج إلى تنزيل ملف APK أو نسخة للهواتف ذات الجذور (روت)
وأصبحت خلفيات شاشة الهاتف الجديد متاحة الآن بالفعل للتحميل، ويعرض موقع "أندرويد بيت" التقني طريقة تحميل خلفيات شاشة هاتف (جوجل بيكسل 4) الجديد من جوجل.
تم إطلاق هواتف (جوجل بيكسل 4) Google Pixel 4 الجديدة في حدث خاص نظمته العلامة التجارية في نيويورك الأسبوع الماضي، ولحسن الحظ، أصبحت خلفيات شاشة الهاتف الجديد متاحة الآن بالفعل للتحميل، ويعرض موقع "أندرويد بيت" التقني طريقة تحميل خلفيات شاشة هاتف (جوجل بيكسل 4) الجديد من جوجل.
ووفقًا للموقع التقني، يمكنك تحميل تلك الخلفيات ليس فقط على بكسل ولكن أيضًا على الهواتف الذكية الأخرى.
وللقيام بذلك، تحتاج إلى تنزيل ملف APK أو نسخة للهواتف ذات الجذور (روت)