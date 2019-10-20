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تجنبها .. 5 أخطاء تفسد الفاكهة المخزنة وتجعلها غير صالحة للأكل

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:01 ص
5 أخطاء تفسد الفاكهة
5 أخطاء تفسد الفاكهة المخزنة وتجعلها غير صالحة للأكل
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أسماء عبد الحفيظ
تحاول ربة المنزل فى اتباع جميع الطرق التي تساعد فى تخفيف الأعباء المنزلية من ناحية المجهود والميزانية، فتحاول جاهدة فى خزين بعض الأطعمة والفواكه، والعصائر، إلا أن هناك بعض السيدات تقع فى أخطاء التخزين غير الصحيحة فتفسد الفاكهة المخزنة، لذلك كشف موقع هيلث عن هذه الأخطاء لتتجنبها السيدات.

الهواء
تتعرض السيدات لترك كيس الفاكهة مفتوح فيتسرب له الهواء وذلك يعرضها للتلف والتفاعل مع هذا الهواء خلال الحفظ في الفريزر مما يسرع من تعفنها أو تلفها.

الأكياس المفتوحة
جميع أنواع الأكياس أو عبوات الطعام التي تستخدم في التخزين يجب أن تكون محكمة الغلق؛ لأن تواجد أي فتحات بها يعرض الطعام المخزن لحروق التجميد والتلف والتعفن السريع بسبب تسرب الحرارة التجميد للطعام مباشرة دون عازل يحفظها.

العبوات المبللة
يجب أن تكون عبوات وأكياس حفظ الطعام نظيفة وجافة تمامًا قبل تخزين الفاكهة بها، لأن تبلل هذه العبوات يتفاعل مع الطعام وقد يسبب تعفنه، كما يزيد كمية الثلج من حوله في العبوات خلال الحفظ مما يسرع من تسوية الطعام المحفوظ ويعرضه لحروق التجميد.

إبعاد الأصناف الأخرى عن الفاكهة
لا بد من الانتباه لفصل الطعام مثل الأسماك والفراخ والبهارات والبن ..ألخ ،خلال التخزين حسب نوعه ونفاذ رائحته حتى لا يؤثر على باقي الأطعمة المخزنة بجانبه وتغير رائحته وطعمها مما يسبب تلفها، حيث يجب فصل جميع أنواع اللحوم عن الفاكهة وباقي الخضروات.
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