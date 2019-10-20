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رياضة

ضياء السيد: علي ماهر مندفع.. وحلمي طولان تنتظره مهمة شاقة في إنبي .. فيديو

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:31 ص
حلمي طولان
حلمي طولان
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حسن العمدة
نفى ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأسبق، وجود تواصل مع مسئولي نادي إنبي بعد استقالة علي ماهر من تدريب الفريق إثر خسارة الفريق في المبارة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وتابع ضياء السيد، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن حلمي طولان المدير الفني الجديد لنادي لأنبي لديه مهمة شاقة مع الفريق البترولي.

وأضاف ضياء السيد، أن علي ماهر عانى من عدم التوفيق في أنبي، ولكنه مندفع في الملعب ولذلك حقق الفريق نقطة واحدة بعد خوض 4 مباريات من مسابقة الدوري الممتاز.
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