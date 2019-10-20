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رياضة

ضياء السيد ينصح أوباما بالتعاقد مع محلل آداء لتطوير مستواه

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:32 ص
يوسف أوباما
يوسف أوباما
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حسن العمدة
قال ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأسبق، إن يوسف أوباما لاعب نادي الزمالك يعاني من كثرة التمرير الخاطئ.

وتابع ضياء السيد، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن أوباما يجب عليه التعاقد مع محلل آداء خاص بهدف تطوير مستواه.

وأضاف ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأسبق، أن هناك عدد من اللاعبين يتعاقدون مع أحد محللي الآداء قائلا «ومش هيكلفه كتير»، ومسألة فقدان الكرة ستؤثر عليه وتجعله يفقد مركزه في الزمالك.
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