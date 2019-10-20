يجب عليك تعطيلها فورا .. أكثر 3 ميزات مزعجة على هاتفك الـ أندرويد

على الرغم من وجود العديد من ميزات أندرويد Android المثيرة للاهتمام، إلا أنه توجد بعض الخيارات والإعدادات التي ليست مفيدة للغاية والتي يمكنك الاستغناء عنها وتعطيلها لتحسين تجربة استخدامك لهاتفك الذكي، وفيما يتعلق بذلك، يعرض موقع 《أندرويد بيت》 التقني ثلاث ميزات يجب عليك التخلص منها على الفور!



الميزة الأولى: تمكين الوصول إلى موقعك



في بعض الأحيان قد تلاحظ أن بطارية هاتفك تنفد بسرعة كبيرة او يصبح هاتفك ساخنا دون معرفة السبب، وسيكون من المدهش لك معرفة أن السبب في ذلك هو تمكين ميزة وصول التطبيقات إلى موقعك، ولايقاف تمكين وصول التطبيقات إلى موقعك، اتبع الخطوات التالية:

- افتح قائمة الإعدادات ثم انقر على الخدمات القائمة على الموقع location based service

-حدد التطبيق الذي تريد إدارة الموقع له

- انقر على الأذونات permissions

- وحدد الخيار الذي يناسب احتياجاتك



الميزة الثانية: تجنب وضع التطبيقات على الشاشة الرئيسية

عندما تقوم بتحميل تطبيق ما جديد من متجر جوجل، ستلاحظ أنه سيتم إنشاء اختصار للتطبيق الجديد تلقائيا على شاشة هاتفك الرئيسة. قد تكون هذه الميزة مفيدة بالنسبة التطبيقات التي تستخدمها بشكل يومي، لكنها تصبح مزعجة عندما تكتشف فجأة أن شاشة هاتفك الرئيسية مليئة بالتطبيقات الغير مهمة، وإليك طريقة إيقاف هذه الميزة:

- افتح متجر بلاي

-ادخل على قائمة الإعدادات

-قم بإلغاء تحديد ميزة إضافة الاختصارات إلى الشاشة الرئيسية.



الميزة الثالثة: الفايبريشن (الاهتزاز)

يعد هذا الاهتزاز الخفيف الذي يقوم به هاتفك في كل مرة تقوم فيها بالنقر على الشاشة مفيدًا لإعلامك عندما تقوم بالفعل بتسجيل أحد المدخلات، ولكن يمكن أن يكون محبطًا معرف كم يستنزف هذا الأمر بطارية هاتفك، لذا سيكون من الجيد لك ايقاف تشغيل هذه الميزة للحفاظ على عمر بطارية هاتفك، وإليك الطريقة:

اذهب للاعدادات

- حدد الصوت والاهتزاز

-ابحث عن الاهتزازات التي تعمل باللمس وأطفئها