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رياضة

ماذا قال محمد النني بعد الاصطدام القوي بحارس أنقرة .. فيديو

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 04:50 ص
النني
النني
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أحمد هاني
سيطر التعادل السلبي على مباراة بشكتاش التركي الذي يلعب ضمن صفوفه محمد النني أمام أنقرة جوشو بالجولة الثامنة من منافسات الدوري التركي.

واعتذر محمد النني لحارس أنقرة جوجو كورجان تشيليكول، عقب التدخل العنيف خلال المباراة .

وقال محمد النني في تصريحات لوسائل الإعلام التركية، "اعتذرت للحارس عقب الواقعة مباشرة، لم أقصد الاصطدام به".

وكاد النني أن يسجل هدفًا في المباراة بعدما انفرد بحارس أنقرة، إلا أنه انزلق أثناء لحاقه بالكرة ليحدث اصطدام قوي مع حارس المرمى.

وتواجد النني بشكل أساسي في تشكيل بيشكتاش، قبل أن يخرج من ملعب المباراة في الدقيقة 82 في ثالث تبديلات فريقه.

وكان الاتحاد التركي أوقف محمد النني 3 مباريات، بعد اعتدائه على اللاعب غازي عنتاب، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري التركي.
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