اليوم.. بدء المرحلة الثانية لتنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر

وافق الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على بدء المرحلة الثانية لفتح مكتب تنسيق القبول بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر، خلال الفترة من اليوم الأحد الموافق ٢٠/ ١٠/ ٢٠١٩ وحتى الاثنين الموافق ٤/ ١١/ ٢٠١٩.



وأوضح الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن هذه المرحلة تشمل الطلاب والطالبات الجدد (الثانوية الأزهرية) المرشحون إلى كلياتهم هذا العام الجامعي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، والطلاب القدامى الذين تخلفوا عن التقديم خلال المرحلة الأولى، بجانب طلاب الدور الثاني بكليات الجامعة الحاصلين على تقدير ممتاز وجيد جدا.



وطالب نائب رئيس الجامعة الطلاب والطالبات بضرورة مراعاة المدة المحددة، مشيرًا إلى أنه عقب غلق باب التقديم سيتم البدء الفوري في مراجعة كشوف المتقدمين طبقًا للضوابط التي حددتها إدارة الجامعة، يعقب ذلك اعتماد النتيجة وإعلانها من أجل بدء عملية التسكين لطلاب تلك المرحلة.