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مرأة

تناول ليمونة خضراء واحدة يوميا.. ولاحظ ما يحدث فى جسمك

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 04:01 ص
تناول ليمونة خضراء
تناول ليمونة خضراء واحدة يوميا ولاحظ ما يحدث فى جسمك
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أسماء عبد الحفيظ
نصحت الدكتورة سكينة جمال، خبيرة التغذية بتناول ليمونة خضراء يوميا على الأقل وملاحظة ما يحدث فى الجسم مع مرور الأيام ومدي استفادة الجسم منها.

أكدت "خبيرة التغذية " أن الليمون الأخضر يتميز على فوائد الليمون الأصفر بالرغم أن كليهما يحتويان على العديد من الفوائد الصحية والغذائية العالية والعديد من الفيتامينات ،وتشمل فوائد الليمون الأخضر:

- يعالج الليمون الأخضر اختلال افرازات الكبد ، كما يحسّن من أدائه الوظيفي

- يطهر الجهاز الهضمي وأجهزة الجسم من الميكروبات والطفيليات والڤيروسات بشكل أكبر من الليمون الأصفر

- يحمي الكلى من الاصابة بالحصوات ويذيبها

- يحسن الليمون الأخضر من عمليات الهضم ويريح القولون العصبي

- يمنع الاصابة بالأمراض التناسلية المعدية

- يحسّن من الأداء الجنسي للرجال ويقوي الحيوانات المنوية

- يعالج ويحمي المعدة والإثنى عشر من الاصابة بالقرحة

- يعالج الاكتئاب والقلق النفسي

- يحسّن من حالة البواسير تدريجيًا حتى الشفاء

- يحارب الدهون الثلاثية ويبقي على الأحادية المفيدة للجسم
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