تناول ليمونة خضراء واحدة يوميا.. ولاحظ ما يحدث فى جسمك

نصحت الدكتورة سكينة جمال، خبيرة التغذية بتناول ليمونة خضراء يوميا على الأقل وملاحظة ما يحدث فى الجسم مع مرور الأيام ومدي استفادة الجسم منها.



أكدت "خبيرة التغذية " أن الليمون الأخضر يتميز على فوائد الليمون الأصفر بالرغم أن كليهما يحتويان على العديد من الفوائد الصحية والغذائية العالية والعديد من الفيتامينات ،وتشمل فوائد الليمون الأخضر:



- يعالج الليمون الأخضر اختلال افرازات الكبد ، كما يحسّن من أدائه الوظيفي



- يطهر الجهاز الهضمي وأجهزة الجسم من الميكروبات والطفيليات والڤيروسات بشكل أكبر من الليمون الأصفر



- يحمي الكلى من الاصابة بالحصوات ويذيبها



- يحسن الليمون الأخضر من عمليات الهضم ويريح القولون العصبي



- يمنع الاصابة بالأمراض التناسلية المعدية



- يحسّن من الأداء الجنسي للرجال ويقوي الحيوانات المنوية



- يعالج ويحمي المعدة والإثنى عشر من الاصابة بالقرحة



- يعالج الاكتئاب والقلق النفسي



- يحسّن من حالة البواسير تدريجيًا حتى الشفاء



- يحارب الدهون الثلاثية ويبقي على الأحادية المفيدة للجسم