متخديش بنط على حسابي .. نجيب ساويرس يرد على نيكول سابا بسبب لبنان .. شاهد

أحنا المصريين بنكت على نفسنا طول الوقت و دى شهرتنا أحنا أخف دم شعب على الإطلاق و بنضحك على مشاكلنا و حكومتنا و بنحب الناس الرايقةً اللى بتضحك على طول أما العالم المتضايقة أنا لا مليش فى دول و الضحك مش معناه إن أنا مش مع معاناة لبنان و اليمن و سوريا و حضرتك متاخديش بنط على حسابى ! https://t.co/2B1wqBudEZ — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 19, 2019

رد رجل الأعمال نجيب ساويرس على غضب الفنانة اللبنانية نيكول سابا من تغريدته الساخرة من مظاهرات لبنان.وجاءت تغريدة نيكول سابا تعليقا على سخرية نجيب ساويرس من مظاهرات لبنان قائلة: "‏والله افتكر لما بلدك قامت فيها مظاهرة ما حدش فينا نكّت عليها!! والغريب أنو حضرتك حتى تتبنّى هاي النكتة يعني مستخفّ بإحساس شعبها.‎#نكتك_بايخة ‎#عيب".وجاء رد نجيب ساويرس عليها قائلا: "‏إحنا المصريين بنكت على نفسنا طول الوقت ودى شهرتنا، إحنا أخف دم شعب على الإطلاق، وبنضحك على مشاكلنا، وحكومتنا، وبنحب الناس الرايقةً اللى بتضحك على طول، أما العالم المتضايقة أنا لا مليش فى دول، والضحك مش معناه إن أنا مش مع معاناة لبنان واليمن وسوريا، وحضرتك متاخديش بنط على حسابى".وكان نجيب ساويرس علق على مظاهرات لبنان ساخرا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: " قاعد بتفرج علي مظاهرات لبنان أول ما حسيت مراتي دخلت حولت على حرب اليمن".