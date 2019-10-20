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أخبار البلد

ماهر مقلد يكشف عن 5 سيناريوهات لخروج لبنان من أزمة التظاهرات

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 02:25 ص
صدى البلد
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اسلام مقلد
قال الكاتب الصحفى ماهر مقلد الخبير فى الشأن اللبناني إن سيناريوهات خروج لبنان من الأزمة الأخيرة المتمثلة فى المظاهرات على الحكومة وسخط المواطنين عليها عديدة، على رأسها إلقاء الزعماء السياسيين خطابات تناشد أنصارهم بعدم المشاركة فى تلك التظاهرات.

وأوضح ماهر مقلد لـ "صدى البلد": "لو تحدث حسن نصر الله لأنصاره لن يشارك فى المظاهرات انصار حزب الله، ونفس الأمر لو تحدث نبيه برى لن يشارك انصار حركة أمل".

وأكد انه يوجد فى المقابل دعوة من الزعيم الدرزى وليد جنبلاط لانصاره بالمظاهرات، وهناك دعم للمتظاهرين من النائب سامى الجميل رئيس حزب الكتائب ومن اادكتور سمير جعجع.

وأضاف أن الوضع السياسي يشير إلى حدوث ازمة سياسية ممتدة فى حال استقالة الحكومة وسيكون من الصعب إعادة تشكيلها فى المدى المنظور حتى لو اعاد رئيس الجمهورية تكليف سعد الحريرى فلن يتم التوافق على توزيع الحقائب الوزارية.

وأكد ان الدعوة لعقد انتخابات برلمانية مستحيل على ارض الواقع فلن تكون هناك ظروف امنية مناسبة لاجراء الانتخابات وسيتم تعطيل عمل المجلس وهذا لن يقبله نبيه برى رئيس مجلس النواب.

واختتم قائلا: "الخلاصة لبنان ارتبك سياسيا وانهك اقتصاديا.. وينتظره وضع امنى متردى وبداية مرحلة لتصفية الحسابات قد تكون دامية".
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ماهر مقلد يكشف سيناريوهات خروج لبنان من أزمة التظاهرات

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