الدوريات الأوروبية تشتعل.. موعد مباريات اليوم الأحد 20-10-2019 والقنوات الناقلة

تستأنف اليوم الأحد 20-10-2019 ، مباريات الدوريات الأوروبية بمختلف جولاتها بمواجهات نارية، وننشر مواعيد انطلاقها، والقنوات الناقلة لها.





الأسبوع التاسع في الدوري الإنجليزي

في الخامسة والنصف مساء ، مباراة مانشستر يونايتد و ليفربول





الأسبوع التاسع في الدوري الإسباني

في الثانية عشرة ظهرا ، ديبورتيفو ألافيس مع سيلتا فيجو

في الثانية ظهرا ، ريال سوسييداد مع ريال بيتيس

في الرابعة عصرا ، إسبانيولمع فياريال

في السادسة والنصف مساء ، أتلتيك بيلباو مع بلد الوليد

في التاسعة مساء ، إشبيلية مع ليفانتي





الأسبوع الثامن في الدوري الإيطالي

في الثانية عشرة والنصف ظهرا ، ساسولو مع انتر ميلان

في الثالثة عصرا ، أودينيزي مع تورينو - سامبدوريا أمام روما - كالياري مع سبال

في السادسة مساء ، بارما مع جنوى

في التاسعة إلا ربع مساء ، ميلان مع ليتشي





الأسبوع الثامن الدوري الألماني

في الثالثة والنصف عصرا ، كولن مع بادربورن

في السادسة مساء ، هوفنهايم مع شالكة





الأسبوع العاشر في الدوري الفرنسي

في الثالثة عصرا ، بوردو مع سانت إيتيان

في الخامسة مساء ، موناكو مع رين

في التاسعة مساء ، مارسيليا أمام ستراسبورج





وتذاع المباريات عبر القنوات التالية

Sport TV 1

Canal + Sport France

Idman Azerbaycan

beIN SPORTS HD 2

beIN SPORTS HD 11 EN

Sky Sport 1 Deutschland

Canal + Sport Polska

SportKlub 1 Montenegro

RMC Sport 1

beIN SPORTS HD 3

beIN SPORTS HD 11 EN

beIN SPORTS HD 1 FR

Eleven Sports 2 HD

Eleven Sports 4 HD

DAZN 1 HD





beIN SPORTS MAX 4 FR

Eleven Sports 3 HD

Movistar LaLiga HD

DAZN 1 HD





beIN SPORTS HD 4

beIN SPORTS 2 FR

Arena Sport 1 HD Cro

Match! TV

CBC SPORT HD

Movistar Liga de Campeones HD

Eleven Sports 1 HD

DAZN 2 HD





beIN SPORTS HD 1

beIN SPORTS HD 4

beIN SPORTS HD 7





SKY Calcio

Türkmenistan Sport

beIN SPORTS HD 4

beIN SPORTS 2 FR

Match! TV

CBC SPORT HD

Movistar Liga de Campeones HD

Varzish Sport HD

Eleven Sports 1 HD

DAZN 2 HD





Polsat Sport News

Fox Sports 1 NL

Fox Sports 2 NL



