Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوريات الأوروبية تشتعل.. موعد مباريات اليوم الأحد 20-10-2019 والقنوات الناقلة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:31 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
تستأنف اليوم الأحد 20-10-2019 ، مباريات الدوريات الأوروبية بمختلف جولاتها بمواجهات نارية، وننشر مواعيد انطلاقها، والقنوات الناقلة لها.

الأسبوع التاسع في الدوري الإنجليزي 
في الخامسة والنصف مساء ، مباراة مانشستر يونايتد و ليفربول

الأسبوع التاسع في الدوري الإسباني
في الثانية عشرة ظهرا ، ديبورتيفو ألافيس مع سيلتا فيجو
في الثانية ظهرا ، ريال سوسييداد مع ريال بيتيس
في الرابعة عصرا ، إسبانيولمع فياريال
في السادسة والنصف مساء ، أتلتيك بيلباو مع بلد الوليد
في التاسعة مساء ، إشبيلية مع ليفانتي 

الأسبوع الثامن في الدوري الإيطالي
في الثانية عشرة والنصف ظهرا ، ساسولو مع انتر ميلان
في الثالثة عصرا ، أودينيزي مع تورينو - سامبدوريا أمام روما - كالياري مع سبال
في السادسة مساء ، بارما مع جنوى
في التاسعة إلا ربع مساء ، ميلان مع ليتشي 

الأسبوع الثامن الدوري الألماني
في الثالثة والنصف عصرا ، كولن مع بادربورن
في السادسة مساء ، هوفنهايم مع شالكة

الأسبوع العاشر في الدوري الفرنسي
في الثالثة عصرا ، بوردو مع سانت إيتيان
في الخامسة مساء ، موناكو مع رين
في التاسعة مساء ، مارسيليا أمام ستراسبورج

وتذاع المباريات عبر القنوات التالية
Sport TV 1
Canal + Sport France
Idman Azerbaycan
beIN SPORTS HD 2
beIN SPORTS HD 11 EN
Sky Sport 1 Deutschland
Canal + Sport Polska
SportKlub 1 Montenegro
RMC Sport 1
beIN SPORTS HD 3
beIN SPORTS HD 11 EN
beIN SPORTS HD 1 FR
Eleven Sports 2 HD
Eleven Sports 4 HD
DAZN 1 HD

beIN SPORTS MAX 4 FR
Eleven Sports 3 HD
Movistar LaLiga HD
DAZN 1 HD

beIN SPORTS HD 4
beIN SPORTS 2 FR
Arena Sport 1 HD Cro
Match! TV
CBC SPORT HD
Movistar Liga de Campeones HD
Eleven Sports 1 HD
DAZN 2 HD

beIN SPORTS HD 1
beIN SPORTS HD 4
beIN SPORTS HD 7

SKY Calcio
Türkmenistan Sport
beIN SPORTS HD 4
beIN SPORTS 2 FR
Match! TV
CBC SPORT HD
Movistar Liga de Campeones HD
Varzish Sport HD
Eleven Sports 1 HD
DAZN 2 HD

Polsat Sport News
Fox Sports 1 NL
Fox Sports 2 NL

beIN SPORTS HD 6
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم والقنوات الناقلة

موعد مباراة نابولي وليفربول في دورى ابطال اوروبا والقنوات الناقلة

الدوريات الأوروبية.. موعد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم الثلاثاء 24-9-2019

الدوريات الأوروبية .. موعد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم الأحد 29-9-2019

الكلاسيكو الناري.. موعد والقنوات الناقلة لنصف نهائي الليبرتادوريس بين بوكا جونيورز وريفر بليت

ترشيحاتنا

رد طريف من علي جمعة على سائل عن حقيقة السماء الدنيا.. فيديو

ليست للمعلمين فقط .. التعليم تعلن عن وظائف إدارية على البوابة الإلكترونية

نجوم سخروا من فيلم الجوكر وأعلنوا التحدى .. فتحي عبد الوهاب الجوكر الأصلى .. وعلا مرسى يحضر إلى جوكر السبتية .. وجملية عوض تسخر منه فى صورة جدها

تخلصك من الإزعاج.. أبسط طريقة لـ كتم صوت الإشعارات على واتساب

تستنزف هاتفك وتدمره.. كيفية حذف تطبيقات Bloatware من هاتفك الـ أندرويد

الدوري المصري .. أزمة جديدة بين الأهلي والزمالك

Advertisements

تصريح ناري لمرتضى منصور .. الزملكاوية دمروا القلعة البيضاء لصالح الأهلي.. فيديو

تعليق مثير من نبيل الحلفاوي على هدف فرجاني ساسي في المقاولون .. شاهد

تعليق صادم من خالد الغندور على فوز الزمالك أمام المقاولون .. فيديو

تمسك بموقفك .. رسالة نارية من مرتضى منصور للخطيب.. فيديو

الزمالك لن يكمل الدوري .. مرتضى منصور: مباراة الأهلي والجونة ستقام غصب عن الفريقين

خالد الغندور: هدف الزمالك الاول في المقاولون ليس صحيحا.. فيديو

«الإعلاميين» يكشف حقيقة تعمد صالح جمعة إصابة جيلبرتو بالرباط الصليبي.. فيديو

أخبار الرياضة ليلا .. أزمة جديدة بسبب القمة .. الزملكاوية دمروا القلعة البيضاء .. مصير مباراة الأهلي والجونة

المصري أذكى طفل في العالم .. عبد الرحمن حسين يجعل الأسطورة حقيقة

غياب شيكابالا.. أمير مرتضى يكشف تطورات حالة مصابي الزمالك والصفقات الجديدة .. فيديو

لاعبو الزمالك السابقون مستفزون ..تعليق ناري من أمير مرتضى عقب الفوز على المقاولون .. فيديو

الدوري المصري .. أزمة جديدة بين الأهلي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جماله بينطق .. الكانيون الملون بنويبع كنز من الطبيعة

بالكعب العالي.. ابنة فيفي عبده بإطلالة سوداء على إنستجرام

بجمبسيوت أزرق .. ريم البارودي تتألق بإطلالة ناعمة في موقع صدى البلد