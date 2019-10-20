الدوريات الأوروبية تشتعل.. موعد مباريات اليوم الأحد 20-10-2019 والقنوات الناقلة

تستأنف اليوم الأحد 20-10-2019 ، مباريات الدوريات الأوروبية بمختلف جولاتها بمواجهات نارية، وننشر مواعيد انطلاقها، والقنوات الناقلة لها.
الأسبوع التاسع في الدوري الإنجليزي
في الخامسة والنصف مساء ، مباراة مانشستر يونايتد و ليفربول
الأسبوع التاسع في الدوري الإسباني
في الثانية عشرة ظهرا ، ديبورتيفو ألافيس مع سيلتا فيجو
في الثانية ظهرا ، ريال سوسييداد مع ريال بيتيس
في الرابعة عصرا ، إسبانيولمع فياريال
في السادسة والنصف مساء ، أتلتيك بيلباو مع بلد الوليد
في التاسعة مساء ، إشبيلية مع ليفانتي
الأسبوع الثامن في الدوري الإيطالي
في الثانية عشرة والنصف ظهرا ، ساسولو مع انتر ميلان
في الثالثة عصرا ، أودينيزي مع تورينو - سامبدوريا أمام روما - كالياري مع سبال
في السادسة مساء ، بارما مع جنوى
في التاسعة إلا ربع مساء ، ميلان مع ليتشي
الأسبوع الثامن الدوري الألماني
في الثالثة والنصف عصرا ، كولن مع بادربورن
في السادسة مساء ، هوفنهايم مع شالكة
الأسبوع العاشر في الدوري الفرنسي
في الثالثة عصرا ، بوردو مع سانت إيتيان
في الخامسة مساء ، موناكو مع رين
في التاسعة مساء ، مارسيليا أمام ستراسبورج
وتذاع المباريات عبر القنوات التالية
Sport TV 1
Canal + Sport France
Idman Azerbaycan
beIN SPORTS HD 2
beIN SPORTS HD 11 EN
Sky Sport 1 Deutschland
Canal + Sport Polska
SportKlub 1 Montenegro
RMC Sport 1
beIN SPORTS HD 3
beIN SPORTS HD 11 EN
beIN SPORTS HD 1 FR
Eleven Sports 2 HD
Eleven Sports 4 HD
DAZN 1 HD
beIN SPORTS MAX 4 FR
Eleven Sports 3 HD
Movistar LaLiga HD
DAZN 1 HD
beIN SPORTS HD 4
beIN SPORTS 2 FR
Arena Sport 1 HD Cro
Match! TV
CBC SPORT HD
Movistar Liga de Campeones HD
Eleven Sports 1 HD
DAZN 2 HD
beIN SPORTS HD 1
beIN SPORTS HD 4
beIN SPORTS HD 7
SKY Calcio
Türkmenistan Sport
beIN SPORTS HD 4
beIN SPORTS 2 FR
Match! TV
CBC SPORT HD
Movistar Liga de Campeones HD
Varzish Sport HD
Eleven Sports 1 HD
DAZN 2 HD
Polsat Sport News
Fox Sports 1 NL
Fox Sports 2 NL
beIN SPORTS HD 6