تربية فنية حلوان تنظم الملتقى التوظيفي للطلاب.. 26 أكتوبر

أعلنت كلية التربية الفنية بجامعة حلوان عن تنظيم ملتقى التوظيف الأول فى 26 أكتوبر الجارى بمقر الكلية، بهدف توفير فرص عمل مميزة للطلاب.



ويقام الملتقى بحضور مجموعة من المؤسسات والشركات والمدارس واصحاب المشاريع والمهتمين بتعيين خريجي كلية التربية الفنية في إطار التعاون المجتمعي لاتاحة فرص العمل والتدريب وإعداد وتشجيع الطالب المبدع أن يكون مفيدا ومنتجا من خلال مد الطالب والخريج بالخبرات.



يشرف على إقامة وتنظيم الملتقى، الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية والدكتورة مها مزيد وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفريق عمل من اعضاء هيئة التدريس واصحاب الخبرات والطلبة الخريجين من المتطوعين.