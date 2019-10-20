تصبحوا على إعدام راجح .. ريهام سعيد تتصامن مع شهيد الشهامة محمود البنا

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد تضامنها مع قضية شهيد الشهامة بمحافظة المنوفية محمود البنا، مطالبة بإعدام محمد راجح قاتل محمود البنا.



ودونت ريهام سعيد عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلة: "تصبحوا على خبر إعدام راجح في ميدان عام #محمود_البنا".



ولقيت تدوينة ريهام سعيد ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام، وجاءت التعليقات بين "يارب اللهم ءامين" و"حق محمود البنا لازم يرجع" و"ربنا ينصر الحق".