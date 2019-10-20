المتظاهرون اللبنانيون يرقصون على أغنية إنساي .. فيديو

تداولت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمظاهرات الشعب اللبناني وهم يرقصون علي أغنية " انساي يلاي باي " لـ محمد رمضان وسعد لمجرد.



وظهر المتظاهرون وهم يرددون هتاف الاغنية "انساي يالا باي"، والتي لقيت ردودا واسعة من رواد السوشيال ميديا وجاءت التعليقات بين "أجمل شاب والله محب للحياة" و "شعب راقي" و "#لبنان_ثورة".



يذكر أن المتظاهرين أعلنوا استمرارهم في التظاهر، التى اندلعت في شوارع لبنان، الخميس 17 أكتوبر، للاحتجاج على فرض ضرائب على بعض منصات الدردشة والتواصل الاجتماعي الخاصة بالإنترنت.