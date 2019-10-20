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فن

المتظاهرون اللبنانيون يرقصون على أغنية إنساي .. فيديو

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:18 ص
مظاهرات لبنان
مظاهرات لبنان
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مصطفى كرم
تداولت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمظاهرات الشعب اللبناني وهم يرقصون علي أغنية " انساي يلاي باي " لـ محمد رمضان وسعد لمجرد.

وظهر المتظاهرون وهم يرددون هتاف الاغنية "انساي يالا باي"، والتي لقيت ردودا واسعة من رواد السوشيال ميديا وجاءت التعليقات بين "أجمل شاب والله محب للحياة" و "شعب راقي" و "#لبنان_ثورة".

يذكر أن المتظاهرين أعلنوا استمرارهم في التظاهر، التى اندلعت في شوارع لبنان، الخميس 17 أكتوبر، للاحتجاج على فرض ضرائب على بعض منصات الدردشة والتواصل الاجتماعي الخاصة بالإنترنت.
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