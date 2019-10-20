المتظاهرون اللبنانيون يرقصون على أغنية إنساي .. فيديو

تداولت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمظاهرات الشعب اللبناني وهم يرقصون علي أغنية " انساي يلاي باي " لـ محمد رمضان وسعد لمجرد.
وظهر المتظاهرون وهم يرددون هتاف الاغنية "انساي يالا باي"، والتي لقيت ردودا واسعة من رواد السوشيال ميديا وجاءت التعليقات بين "أجمل شاب والله محب للحياة" و "شعب راقي" و "#لبنان_ثورة".
يذكر أن المتظاهرين أعلنوا استمرارهم في التظاهر، التى اندلعت في شوارع لبنان، الخميس 17 أكتوبر، للاحتجاج على فرض ضرائب على بعض منصات الدردشة والتواصل الاجتماعي الخاصة بالإنترنت.
وظهر المتظاهرون وهم يرددون هتاف الاغنية "انساي يالا باي"، والتي لقيت ردودا واسعة من رواد السوشيال ميديا وجاءت التعليقات بين "أجمل شاب والله محب للحياة" و "شعب راقي" و "#لبنان_ثورة".
يذكر أن المتظاهرين أعلنوا استمرارهم في التظاهر، التى اندلعت في شوارع لبنان، الخميس 17 أكتوبر، للاحتجاج على فرض ضرائب على بعض منصات الدردشة والتواصل الاجتماعي الخاصة بالإنترنت.