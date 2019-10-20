حبه للعزلة ليس بغرض الابتعاد .. أسرار فى حياة العقرب

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن من أسرار برج العقرب، إنه رغم حبه للعزلة، إلا أنها ليست بغرض الأبتعاد عن العالم، ولكن لها أغراض أخرى.



وكشفت خبيرة الأبراج عن جوانب كثيرة لاكتشاف وفهم شخصية برج العقرب، وهي.



- يستمتع ‫العقرب‬ بفكرة الكتاب المغلق ،فنادرا مايكشف لك كل شىء من شخصيته ،ويحب دائما ان يحتفظ بأسرار لنفسه حتى لو كانت لاتستحق ان تكون سرية لتلك الدرجة لكن اللعب بفكرة الغموض يمتعه لانه يعرف انه يزيده جاذبية .



- رغم حب ‫‏العقرب‬ للعزلة لكن عزلته لا تكون دائما بغرض بعده عن العالم ،لكنها على الأغلب بهدف إعادة حساباته او التفكير العميق بأمور تهمه .



- رغم جرأة ‫‏العقرب‬ عموما ،فلن تلاحظ نقاط ضعفه الا ان اقتربت منه وفهمته كفاية ،وهو بارع جدا باخفائها ولن يدعك بسهولة تكتشفها لأنه لن يفضل ابدا ان تعرفها حتى لا تستغلها ضده بيوم او تحاول السيطرة عليه من خلالها.



- اذا شك بك ‫العقرب‬ او اراد اكتشافك عن قرب اكثر ،فهو يعتمد بالألغلب علي فكرة الاسئلة غير المباشرة ،واحيانا قد يتحدث معك بمواضيع وهمية غير حقيقية ليعرف كيف ستتصرف او يعرف رأيك بها ،وبهذا تتضح شخصيتك اكثر بالنسبه له .



- ‫العقرب‬ عاطفى سريع التعلق ،وقد يقوده تعلقه للدخول بعلاقات تنتهى بالفشل ،او علاقات تأخذ من طاقته النفسية كثير جدا

لكنه يعرف كيف يستعيد نفسه بالوقت المناسب ويقوى من جديد .



- لايتحمل ‫‏العقرب‬ اى شخص يحاول التحكم به ،فلا ترغمه على رأي غير مقتنع به ،او على تصرف لايقبله لمجرد ارضائك

وان فعل ذلك فقد يوافق كنوع من (تكبير الدماغ) او لأنك مميز جدا عنده ولكنها ستكون المرة الاولى والاخيرة .



- الاشخاص حافظين الاسرار ،والصادقين جدا بوعودهم وحديثهم ،لهم مكانة مميزة جدا عند ‫العقرب‬ ،خاصة ان مروا من تلسكوب مراقباته بسلام .



- ‫‏العقرب‬ فى حاجة دائما للامان والضحك والتفاؤل ،وهو يتمسك بقوة بالاشخاص التى تمنحه هذا الشعور ،ولو ذهبوا وتخلوا عنه لأى سبب ،فهو يفقد الشعور بالامان والاحتواء وقد يتصرف بعدوانية قليلا لفترة من الوقت بسبب خوفه الداخلى او ينعزل لفترة .



- لاينظر ‫‏العقرب‬ الى الامور والاشخاص بسطحية ابدا ،وبالعكس فهو يحب التعمق والتأمل والاكتشاف وهذا يمثل له متعة خاصة حتى ان اجهده ،والاشخاص السطحية عموما لاتلفت انتباهه .



- رغم مزاجية برج ‫‏العقرب‬ وعاطفته ،الا انه طموح جدا وان وضع هدف او فكرة برأسه سيعرف كيف يصل اليها ،وكلما شعر ان من حوله لايؤمن به وبطموحه سيزيده هذا اصرارا للمواصلة لإثبات العكس ،ووقوف من يحبهم لمساندته تمثل نقطة قوة اضافية له بتحقيق هدفه



- يشتهر ‫‏العقرب‬ بغيرته الكبيرة على الاشخاص المقربين له ،سواء اصدقاء او احباء او ازواج او اى اشخاص بدائرته الاجتماعية

وقد يكون بعضهم لايمثل له شيئا خاصا لكن بمجرد شعوره انهم يذهبون منه ،يتمنى ان يظلوا بدائرته وحياته ،واحيانا تصنف كغيرة واحيان اخرى حب امتلاك .