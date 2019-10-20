Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مستشفى سموحة توضح حقيقة احتجاز حالة مصابة بـ الالتهاب السحائي

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:43 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أصدر مستشفى سموحة الجامعي لطب وجراحة الأطفال، بيانا توضيحيا أكد فيه أنه لم يتردد على العيادات الخارجية أي حالات اشتباه في التهاب سحائي.

وأضاف البيان أنه بالنسبة لما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الطفلة كارما محمد حافظ ، فقد تم حجز الطفلة بالمستشفى يوم الخميس الموافق 17/10/2019 الساعة السادسة مساء محولة بالإسعاف من مركز الإسكندرية لطب الأطفال (الوطنية).

وأوضح أن الطفلة ذات السبع سنوات كانت في غيبوبة وحالة صحية خطيرة ، وتعاني من هبوط حاد وخلل بوظائف الجسم ، وتم حجز الطفلة بالعناية المركزة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي والتعامل مع الحالة ، وقد أظهرت الأشعة المقطعية على المخ أنها تعاني من التهاب بالمخ (Encephalitis) ، وليس التهاب بأغشية المخ المعروف بالإلتهاب السحائي (meningitis) ، وكانت الطفلة بحاجة لجرعة كبيرة من عقار الأجسام المضادة (IVIG) والذي يتكلف حسب وزنها حوالي ۳۲ ألف جنيه ، وتم توفير الجرعات كاملة من التبرعات.

وأضاف البيان أنه تم سحب تحليل بذل السائل النخاعي للطفلة ومزرعة بكتيريا من السائل النخاعي لها وأيضا تم عمل تحليل فيروسات (PCR) للسائل النخاعي للطفلة والذي أظهرت جميع نتائجه خلوها من أي التهاب سحائي أو فيروسي.

وأوضح أن مرض التهاب المخ يختلف عن التهاب أغشية المخ (السحائي) ، وأن هذا المرض موجود بصفة نادرة نوعا ما ويحدث في مثل هذه الأوقات من العام نتيجة مضاعفات أمراض أخرى مثل النزلات المعوية أو الجديري المائي أو التهاب الغدة النكافية ، وغيرها ، وأن هذا المرض غير معدي وليس وباء ، وحالة الطفلة حتى الآن مستقرة نسبيا بالعناية المركزة بالمستشفى وتتلقى العلاج اللازم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحة الإسكندرية توضح حقيقة وجود حالات التهاب سحائى بين تلاميذ المدارس

فيروس معوي.. تفاصيل جديدة حول حقيقة انتشار الالتهاب السحائي في الإسكندرية

احترس.. ظهور هذه البقعة دليل على الإصابة بـ التهاب السحائي

الالتهاب السحائى.. الجرثومي الأكثر عدوانية .. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة .. احترس من ظهور هذه البقعة..طرق تقوية المناعة ضد المرض ..5 نصائح ضرورية لوقاية الأطفال والطلاب

الأطباء: تطعيم الحمي الشوكية يقي من مرض الالتهاب السحائي ويعطى مجانا للأطفال بالمدارس.. والحالات الخطرة تؤدي إلى الوفاة

ترشيحاتنا

5000 مشجع .. موعد مباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي

اخبار الرياضة.. الزمالك يرفض لعب القمة دون ساسي.. حقيقة رحيل إيهاب جلال

علامات تخبرك أن الشخص الذي أمامك يكذب عليك

أخبار الأهلي اليوم السبت| فايلر يعنف اللاعبين ويطلب الحسم من إدارة النادي | رسالة كهربا للجماهير

تستنزف هاتفك وتدمره.. كيفية حذف تطبيقات Bloatware من هاتفك الـ أندرويد

لاعبو الزمالك السابقون مستفزون ..تعليق ناري من أمير مرتضى عقب الفوز على المقاولون .. فيديو

Advertisements

صراخ وحالة عصبية بعد ممارسة الجنس | القصة الكاملة لإعدام ميكانيكى شبرا الخيمة قاتل خطيبته ..صور

صورت أبوها أثناء ممارسة الرذيلة معها.. تفاصيل قتل نجار لابنته في أسيوط

تصريح ناري لمرتضى منصور .. الزملكاوية دمروا القلعة البيضاء لصالح الأهلي.. فيديو

بعد تخليه عنها فى أزمتها.. ريهام سعيد توجه رسالة نارية لـ شريف مدكور

الزمالك يرفض لعب القمة دون فرجاني ساسي.. تصريحات نارية

أمير مرتضى: نواجه استفزازات من هؤلاء الأشخاص فى مباريات الدوري

عماد النحاس: هدف تعادل الزمالك جاء من وحي خيال محمود البنا

رقصت بفستان أحمر على أنغام السود عيونه.. أحدث إطلالة لـ ملك قورة في حفل زفاف شقيقتها

تعليق صادم من خالد الغندور على فوز الزمالك أمام المقاولون .. فيديو

بـ فستان ذهبي قصير .. نيرمين الفقي تتألق في احدث ظهور

من السخافة وقلة الحياء ارتكاب هذا التصرف عند قبر النبي .. علي جمعة يكشف عنه

الزمالك لن يكمل الدوري .. مرتضى منصور: مباراة الأهلي والجونة ستقام غصب عن الفريقين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكعب العالي.. ابنة فيفي عبده بإطلالة سوداء على إنستجرام

بجمبسيوت أزرق .. ريم البارودي تتألق بإطلالة ناعمة في موقع صدى البلد

أيهما أجمل .. ملك قورة تخطف الأنظار فى حفل زفاف شقيقتها بإطلالتين .. صور