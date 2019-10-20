مستشفى سموحة توضح حقيقة احتجاز حالة مصابة بـ الالتهاب السحائي

أصدر مستشفى سموحة الجامعي لطب وجراحة الأطفال، بيانا توضيحيا أكد فيه أنه لم يتردد على العيادات الخارجية أي حالات اشتباه في التهاب سحائي.



وأضاف البيان أنه بالنسبة لما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الطفلة كارما محمد حافظ ، فقد تم حجز الطفلة بالمستشفى يوم الخميس الموافق 17/10/2019 الساعة السادسة مساء محولة بالإسعاف من مركز الإسكندرية لطب الأطفال (الوطنية).



وأوضح أن الطفلة ذات السبع سنوات كانت في غيبوبة وحالة صحية خطيرة ، وتعاني من هبوط حاد وخلل بوظائف الجسم ، وتم حجز الطفلة بالعناية المركزة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي والتعامل مع الحالة ، وقد أظهرت الأشعة المقطعية على المخ أنها تعاني من التهاب بالمخ (Encephalitis) ، وليس التهاب بأغشية المخ المعروف بالإلتهاب السحائي (meningitis) ، وكانت الطفلة بحاجة لجرعة كبيرة من عقار الأجسام المضادة (IVIG) والذي يتكلف حسب وزنها حوالي ۳۲ ألف جنيه ، وتم توفير الجرعات كاملة من التبرعات.



وأضاف البيان أنه تم سحب تحليل بذل السائل النخاعي للطفلة ومزرعة بكتيريا من السائل النخاعي لها وأيضا تم عمل تحليل فيروسات (PCR) للسائل النخاعي للطفلة والذي أظهرت جميع نتائجه خلوها من أي التهاب سحائي أو فيروسي.



وأوضح أن مرض التهاب المخ يختلف عن التهاب أغشية المخ (السحائي) ، وأن هذا المرض موجود بصفة نادرة نوعا ما ويحدث في مثل هذه الأوقات من العام نتيجة مضاعفات أمراض أخرى مثل النزلات المعوية أو الجديري المائي أو التهاب الغدة النكافية ، وغيرها ، وأن هذا المرض غير معدي وليس وباء ، وحالة الطفلة حتى الآن مستقرة نسبيا بالعناية المركزة بالمستشفى وتتلقى العلاج اللازم.