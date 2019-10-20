الصين: الحرب التجارية تمثل خطرا يواجه الاقتصاد العالمي

قال يي قانج محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يوم السبت إن احتمال تصاعد التوترات التجارية والغموض السياسي يمثلان عوامل الخطر الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي وأن قوى السوق تحافظ على اليوان الصيني عند مستوى ملائم.



وقال يي في بيان للجنة التوجيه بصندوق النقد الدولي إن بكين تشعر" بإحباط كبير" لتقاعس الصندوق عن تنظيم هيكل المساهمين للاعتراف بالتأثير المتزايد للصين والاقتصادات الأخرى التي تحقق نموا سريعا.