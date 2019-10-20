Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين: الحرب التجارية تمثل خطرا يواجه الاقتصاد العالمي

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:33 ص
صدى البلد
Advertisements
رويترز
قال يي قانج محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يوم السبت إن احتمال تصاعد التوترات التجارية والغموض السياسي يمثلان عوامل الخطر الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي وأن قوى السوق تحافظ على اليوان الصيني عند مستوى ملائم.

وقال يي في بيان للجنة التوجيه بصندوق النقد الدولي إن بكين تشعر" بإحباط كبير" لتقاعس الصندوق عن تنظيم هيكل المساهمين للاعتراف بالتأثير المتزايد للصين والاقتصادات الأخرى التي تحقق نموا سريعا.
Advertisements

ترشيحاتنا

بفستان أسود قصير.. ياسمين رئيس تشعل إنستجرام بـ سيلفى أمام المرآة

أمير مرتضى: نواجه استفزازات من هؤلاء الأشخاص فى مباريات الدوري

تعليق ناري من عمرو أديب عن سخرية المصريين من أحداث لبنان |فيديو

في كلمته عن تظاهرات لبنان .. خريطة حمراء تفضح نوايا حسن نصر الله

«الإعلاميين» يكشف حقيقة تعمد صالح جمعة إصابة جيلبرتو بالرباط الصليبي.. فيديو

شاهد.. والد أحمد مكي في أخر ظهور له قبل رحيله

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهما أجمل .. ملك قورة تخطف الأنظار فى حفل زفاف شقيقتها بإطلالتين .. صور

بفستان أسود قصير.. ياسمين رئيس تشعل إنستجرام بـ سيلفى أمام المرآة

بـ فستان زهري شيفون .. سميرة سعيد تتألق فى عمان