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منوعات

علامات تخبرك أن الشخص الذي أمامك يكذب عليك

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:09 ص
صدى البلد
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آية جمعة
نتمنى في بعض الأحيان لو أننا نعرف ما إذا كان الشخص الذي يتحدث أمامنا يكذب أم يقول الحقيقة، وتوجد بعض العلامات التي يمكنك من خلالها معرفة ما إذا كان شخص ما يكذب عليك.

ووفقًا لموقع LOLWOt، يمكنك اكتشاف الشخص الكاذب من خلال ملاحظة بعض لغات الجسد وعلامات السلوك التي يفعلها الشخص الذي يتجنب قول الحقيقة، وإليك أبرز العلامات التي يجب عليك البحث عنها في الشخص الذي تتحدث معه.

ومن بين أبرز العلامات التي بإمكانها إخبارك بأن الشخص الذي أمامك يكذب عليك هي لمس الوجه كثيرا أثناء الكلام واصطناع الضحك أو الابتسام، حيث أن الابتسامة الحقيقية التي تنبع من القلب تغير ملامح الوجه والعينين بالكامل، في حين أن الابتسامه المصطنعة لا تغير أي من ملامح الوجه.

كما أنه من المعرف أن الكاذبين يتجنبون الاتصال بالعين عند الحديث، وفي نفس الوقت، يحاول الشخص الكاذب اخفاء ذلك وتجنب عدم الكشف عن طريق النظر بحدة في عين الشخص الآخر، لذا عليك الانتباه جيدًا لهذا الأمر، والعلامة الأخرى الواضحة هي كثرة التعرق، ذلك لأن الكذب مرهق ويجعل الكاذب يشعر بالتوتر، الأمر الذي يؤدي إلى رفع درجة حرارة الجسد ومن ثم التعرق.

ومن العلامات الواضحة أيضًا هو أن العديد من الكذابين يتمتون أو يترددون وهم يروون قصتهم لأنهم يحاولون التوصل إلى قصة جيدة لإخبارك بها، لذا من الصعب التفكير بوضوح عندما نريد شخصًا ما يؤمن حقًا بما نقوله لهم.

وأخيرًا، يحاول الشخص الكاذب تزويدك بالمعلومات التي لم تطلبها، ويرجع إلى أنهم إما يحاولون إخفاء شيء ما أو أنهم دفاعيون.
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