السعودية تدرس اتخاذ قرار ثوري بشأن أداء العمرة

كشف الأمين العام للجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية، مازن درار، أن المملكة تدرس مسألة إلغاء شرط وجود المحرم المرافق للنساء اللائي يسافرن لأداء شعيرة العمرة.



وبحسب صحيفة "سبق" السعودية،قال درار، إن وزارة الحج والعمرة تجاوبت مع طلبات شركات ومؤسسات العمرة بالسماح للمرأة بأداء العمرة من دون محرم، في مقابل أن تتحمل الشركات الخارجية المسؤولية الكاملة، مشيرا إلى أن القرار لا يزال تحت الدراسة.



وأضاف درار أن هذا القرار من شأنه أن يريح وكلاء العمرة في الخارج، ويتساوى أيضا مع شرط التأشيرة السياحية للنساء.



وأردف :"تتقدم اللجنة الوطنية للحج والعمرة، ممثلة في قطاع العمرة كافة، بالشكر لوزير الحج والعمرة، ونائبه، ووكيل وزارة الحج لشؤون العمرة، على سرعة تجاوبهم مع نداء اللجنة الوطنية للحج والعمرة ممثلة بقطاع العمرة، لتحديث وتعديل أنظمة ولوائح العمرة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، وبما يخدم مستثمري قطاع العمرة وتوجهات السعودية".



وأكد مصدر في وزارة الحج والعمرة، لـ "سبق"، أن هناك دراسة تقدمت بها الجهات المختصة لإجراءات إصدار تأشيرة الزيارة، سواء كانت بغرض العمرة أو السياحة أو غيرها، دون محرم، ولا يزال الأمر قيد الدراسة.



وكانت هيئة السياحة السعودية أقرت إجراءات جديدة، شملت السماح للمرأة بالسكن في الفنادق دون محرم، وإعفاء الأجانب من إظهار سجل الأسرة عند التسجيل لشغل الغرف فيها.



وجاء ذلك عقب إعلان المملكة تفعيل "التأشيرة السياحية" للمرة الأولى في تاريخها، ليصبح بإمكان مواطني 49 دولة الحصول عليها إلكترونيا في زمن قياسي لا يتجاوز 7 دقائق.

