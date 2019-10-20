Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تمسك بموقفك .. رسالة نارية من مرتضى منصور للخطيب.. فيديو

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 06:32 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements
ريهام بكير
أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة ، خائفة من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، وعلى الرغم من أن عمرو الجنايني رئيس الجبلاية وحسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات "زملكاويان" إلا أنهم مرعوبان من القلعة الحمراء.

وأضاف : خلال مداخلة هاتفية في برنامج الزمالك اليوم ، أن مدعيين الانتماء للزمالك هم من يدمرون ، النادي ، لصالح الاخرين، وقال رئيس الزمالك: عمرو الجنايني يقول أنه زملكاوي، ولكنه لم يقم بزيارتنا بعد الفوز بالبطولة الإفريقية لكرة اليد وتوجه لزيارة الأهلي والاحتفال معه بالتتويج بالدوري.

وأشار إلى أنه يتمنى تمسك الخطيب بموقفه من عدم خوض لقاء الجونة المقبل وعدم التراجع عنه ، مختتما أن رئيس الأهلي خسر الدولة بالبيانات التي يقوم بنشرها، ولذلك لا أريده أن يخسر جماهيره إذا لعب مباراة الجونة، أتمنى أن يتمسك بموقفه.

موقف الأهلي من لقاء القمة
وكان الأهلي قد أعلن في بيان رسمي، رفضه التام لخوض أي مباراة في الدوري المصري قبل إقامة مباراته أمام الزمالك والتي تم تأجيلها لأجل غير مسمى.

الزمالك يرفض لعب القمة دون فرجاني ساسي
كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك عن موقفهم بشأن خوض مباراة القمة أمام الأهلي نهاية الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

خرجت بعض التسريبات من اتحاد الكرة بشأن تعديل موعد القمة وخوضها نهاية الشهر الجاري.

وأكد المصدر على رفضهم خوض مباراة الأهلي بدون التونسي فرجاني ساسي والذي تعرض للطرد أمام المقاولون العرب مساء السبت ببطولة الدوري.

وأشار إلى أن الموعد الأول للقاء لم يكن أي لاعب بين صفوف الفريق موقوفًا والجميع كان سيشارك بشكل طبيعي، موضحًا أنه حال إصرار الجبلاية على إقامة القمة في موعدها الجديد فعليهم رفع الإيقاف عن فرجاني ساسي واستبداله بمباراة إنبي.

وواصل: "جدول الدوري ينص على أن مباراة إنبي هي المقبلة والتي سيغيب عنها فرجاني ساسي وليس لقاء الأهلي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تهريج.. أول رد من مرتضى منصور على بيان النادي الأهلي

مرتضى منصور: أتمنى تنفيذ النادي الأهلي تهديده لاتحاد الكرة.. فيديو

الزمالك يرفض لعب القمة دون فرجاني ساسي.. تصريحات نارية

اخبار الرياضة.. الزمالك يرفض لعب القمة دون ساسي.. حقيقة رحيل إيهاب جلال

مشاركة فرجاني ساسي بـ مباراة القمة في يد الأهلي.. تفاصيل

الزمالك لن يكمل الدوري .. مرتضى منصور: مباراة الأهلي والجونة ستقام غصب عن الفريقين

ترشيحاتنا

يجب عليك تعطيلها فورا .. أكثر 3 ميزات مزعجة على هاتفك الـ أندرويد

اخبار الفن | حبس اللبنانية قمر.. وتمزيق فستان حليمة بولند.. وأحدث ظهور لـ حفيدي هاني شاكر

صلاة الفجر.. وأسباب نوم بعض الناس عنها.. وثواب المحافظة عليها

بسبب غلاء البوتوكس.. لبنانية تتظاهر لعدم قدرتها على حقن شفايفها.. فيديو

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 20 /10 /2019 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

أخبار التوك شو.. أبو العينين من الأقصر: فخور بالاكتشافات الأثرية وأتوقع زيادة معدلات السياحة.. وزير الآثار يزف بشرى للمصريين

Advertisements

تصريح ناري لمرتضى منصور .. الزملكاوية دمروا القلعة البيضاء لصالح الأهلي.. فيديو

أمير مرتضى: نواجه استفزازات من هؤلاء الأشخاص فى مباريات الدوري

تمسك بموقفك .. رسالة نارية من مرتضى منصور للخطيب.. فيديو

تعليق صادم من خالد الغندور على فوز الزمالك أمام المقاولون .. فيديو

تعليق مثير من نبيل الحلفاوي على هدف فرجاني ساسي في المقاولون .. شاهد

الزمالك لن يكمل الدوري .. مرتضى منصور: مباراة الأهلي والجونة ستقام غصب عن الفريقين

حازم إمام يكشف المتسبب في تأجيل مباريات في الدوري.. فيديو

مشاركة فرجاني ساسي بـ مباراة القمة في يد الأهلي.. تفاصيل

«الإعلاميين» يكشف حقيقة تعمد صالح جمعة إصابة جيلبرتو بالرباط الصليبي.. فيديو

خالد الغندور: هدف الزمالك الاول في المقاولون ليس صحيحا.. فيديو

لاعبو الزمالك السابقون مستفزون ..تعليق ناري من أمير مرتضى عقب الفوز على المقاولون .. فيديو

غياب شيكابالا.. أمير مرتضى يكشف تطورات حالة مصابي الزمالك والصفقات الجديدة .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكعب العالي.. ابنة فيفي عبده بإطلالة سوداء على إنستجرام

بجمبسيوت أزرق .. ريم البارودي تتألق بإطلالة ناعمة في موقع صدى البلد

أيهما أجمل .. ملك قورة تخطف الأنظار فى حفل زفاف شقيقتها بإطلالتين .. صور