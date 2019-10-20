تمسك بموقفك .. رسالة نارية من مرتضى منصور للخطيب.. فيديو

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة ، خائفة من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، وعلى الرغم من أن عمرو الجنايني رئيس الجبلاية وحسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات "زملكاويان" إلا أنهم مرعوبان من القلعة الحمراء.



وأضاف : خلال مداخلة هاتفية في برنامج الزمالك اليوم ، أن مدعيين الانتماء للزمالك هم من يدمرون ، النادي ، لصالح الاخرين، وقال رئيس الزمالك: عمرو الجنايني يقول أنه زملكاوي، ولكنه لم يقم بزيارتنا بعد الفوز بالبطولة الإفريقية لكرة اليد وتوجه لزيارة الأهلي والاحتفال معه بالتتويج بالدوري.



وأشار إلى أنه يتمنى تمسك الخطيب بموقفه من عدم خوض لقاء الجونة المقبل وعدم التراجع عنه ، مختتما أن رئيس الأهلي خسر الدولة بالبيانات التي يقوم بنشرها، ولذلك لا أريده أن يخسر جماهيره إذا لعب مباراة الجونة، أتمنى أن يتمسك بموقفه.



موقف الأهلي من لقاء القمة

وكان الأهلي قد أعلن في بيان رسمي، رفضه التام لخوض أي مباراة في الدوري المصري قبل إقامة مباراته أمام الزمالك والتي تم تأجيلها لأجل غير مسمى.



الزمالك يرفض لعب القمة دون فرجاني ساسي

كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك عن موقفهم بشأن خوض مباراة القمة أمام الأهلي نهاية الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



خرجت بعض التسريبات من اتحاد الكرة بشأن تعديل موعد القمة وخوضها نهاية الشهر الجاري.



وأكد المصدر على رفضهم خوض مباراة الأهلي بدون التونسي فرجاني ساسي والذي تعرض للطرد أمام المقاولون العرب مساء السبت ببطولة الدوري.



وأشار إلى أن الموعد الأول للقاء لم يكن أي لاعب بين صفوف الفريق موقوفًا والجميع كان سيشارك بشكل طبيعي، موضحًا أنه حال إصرار الجبلاية على إقامة القمة في موعدها الجديد فعليهم رفع الإيقاف عن فرجاني ساسي واستبداله بمباراة إنبي.



وواصل: "جدول الدوري ينص على أن مباراة إنبي هي المقبلة والتي سيغيب عنها فرجاني ساسي وليس لقاء الأهلي.

