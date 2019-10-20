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مرأة

بالكعب العالي.. ابنة فيفي عبده بإطلالة سوداء على إنستجرام

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 04:33 ص
ابنة فيفي عبدة عزة
ابنة فيفي عبدة عزة مجاهد
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أسماء عبد الحفيظ
نشرت "عزة " ابنة فيفي عبده صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، وهي ترتدي فستان كب أسود ساحر ، وهو ما أبهر جميع متابعيها حول جمالها الأخاذ والذي ورثته عن والدتها.

ارتدت عزة ابنة فيفي عبده فستانا طويلا أسود كب به خط أبيض مكشوف من منطقة البطن، وانتلعت حذاء ذات الكعب العالي .

واختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، والتي تلاءمت مع ملامحها الشرقية الجميلة، حيث إنها اختارت الكحل الأسود لإبراز جمال عينيها، مع اختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالة ابنة فيفي عبده...
ابنة فيفي عبدة عزة مجاهد ابنة فيفي عبدة عزة مجاهد
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