بعد تعرضها لوعكة صحية.. إبراهيم سعيد يداعب والدته بالمستشفى.. فيديو

شارك إبراهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق جمهوره بفيديو جديد له مع والدته المريضة من داخل المستشفى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.



وظهر إبراهيم سعيد وهو يداعب والدته ويحاول إضحاكها والتخفيف عنها في مرضها.



وعلق ابراهيم سعيد علي الفيديو قائلا "‏فعلا الأم دي حاجة عظيمة❤حتي وهي تعبانة وفي أزمتها بتفكر فيك، وفي الحاجه اللي أنت بتحبها دعواتكم ليها، 😔 اللهم بعدد من سجد وشكر، نسألك أن تشفي كل مريض شفاءً لا يغادر سقما، وتعوضهم خيرًا عن كل لحظة وجع وألم، اللهم رد كل مريض إلى أهله سالمًا معافًا من كل أذى أو ضر 🤲 ".



ولقيت التغريدة ردودا واسعة من متابعية عبر تويتر.