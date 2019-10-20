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منوعات

تخلصك من الإزعاج.. أبسط طريقة لـ كتم صوت الإشعارات على واتساب

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 06:48 ص
واتساب
واتساب
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آية جمعة
يتيح لك واتساب WhatsApp كتم الدردشة الفردية أو إشعارات المجموعة لفترة زمنية محددة، وعند تفعيل هذه الخاصية، ستظل تتلقى الرسائل المرسلة إلى الدردشة الفردية أو المجموعة، لكن هاتفك لن يهتز أو يصدر أصواتًا عند تلقيها.

وإليك بعض الخطوات البسيطة التي ستساعدك على كتم وإلغاء الإشعارات على واتساب WhatsApp.

خطوات كتم الإشعارات:

1: حدد الدردشة الفردية أو المجموعة في قائمة الدردشات.
2: اضغط على خيارات كتم الصوت.
3: حدد طول الفترة الزمنية التي تريد كتم الإشعارات لها.
4: اضغط موافق.

بدلًا من ذلك، افتح الدردشة الفردية أو المجموعة، ثم اضغط على الخيارات ثم عرض جهة الاتصال أو معلومات المجموعة ثم تجاهل الإشعارات، وبعد ذلك حدد طول الفترة الزمنية التي ترغب في كتم الإشعارات خلالها، ثم اضغط على "موافق".

خطوات لإلغاء الإشعارات:
1: حدد الدردشة الفردية أو المجموعة في قائمة الدردشات.
2: اضغط على الخيارات إلغاء الكتم.

بدلًا من ذلك، يمكنك فتح الدردشة الفردية أو المجموعة، ومن ثم الضغط على الخيارات ثم عرض جهة الاتصال أو معلومات المجموعة ثم تجاهل الإشعارات وحينها قم بالضغط على إلغاء.
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