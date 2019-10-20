عدوة ترامب تصل الأردن على رأس وفد أمريكي لإجراء محادثات مع الملك عبد الله

وصلت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي وأعضاء كبار آخرون بالكونجرس إلى الأردن يوم السبت لعقد اجتماعات مع الملك عبد الله الثاني ومسؤولين كبار أردنيين آخرين.



وقالت بيلوسي في بيان إن هذه الزيارة تأتي في "وقت حرج لأمن واستقرار المنطقة.. مع الأزمة المتفاقمة في سوريا بعد التوغل التركي أجري وفدنا مباحثات مهمة بشأن التبعات على الاستقرار الإقليمي وزيادة تدفق اللاجئين والفرصة الخطيرة التي توفرت لتنظيم الدولة الإسلامية وإيران وروسيا".



