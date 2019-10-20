أخبار الرياضة ليلا .. أزمة جديدة بسبب القمة .. الزملكاوية دمروا القلعة البيضاء .. مصير مباراة الأهلي والجونة

نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا ساخنة في الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :
الدوري المصري .. أزمة جديدة بين الأهلي والزمالك
أكد الإعلامي كريم شحاتة أن طرد التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك في لقاء المقاولون بالجولة الخامسة للدوري سيجعل الفريق الأبيض يرفض خوض مباراة القمة أمام الأهلي قبل فترة التوقف الدولي.
5000 مشجع .. موعد مباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي
أرسلت الجهات الأمنية خطابا للنادى الإسماعيلى يفيد بالموافقة على حضور 5000 مشجع في مباراته أمام الجزيرة الاماراتي في ذهاب دور الـ 16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.
غياب شيكابالا.. أمير مرتضى يكشف تطورات حالة مصابي الزمالك والصفقات الجديدة .. فيديو
كشف أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عن حالة اللاعبين المصابين، وتطورات تأهيليهم في الفترة القادمة.
تصريح ناري لمرتضى منصور .. الزملكاوية دمروا القلعة البيضاء لصالح الأهلي.. فيديو
أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك استحالة خوض مباراة القمة 119 أمام الأهلي يوم 28 أكتوبر الجاري، حيث إن سبب تأجيل اللقاء أول مرة ما زال قائما ومن المستحيل تقام المباراة.
الزمالك لن يكمل الدوري .. مرتضى منصور: مباراة الأهلي والجونة ستقام غصب عن الفريقين
أضاف مرتضى منصور في مداخلة هاتفية لبرنامج الزمالك اليوم، أن الزمالك لن يستكمل مباريات الموسم الجاري من الدوري المصري إذا تأجلت مواجهة الأهلي أمام الجونة، والمباراة ستقام غصب عن الفريقين.
ماذا قال محمد النني بعد الاصطدام القوي بحارس أنقرة .. فيديو
سيطر التعادل السلبي على مباراة بشكتاش التركي الذي يلعب ضمن صفوفه محمد النني أمام أنقرة جوشو بالجولة الثامنة من منافسات الدوري التركي.
24 لاعبا للمشاركة في 5 وديات .. انطلاق معسكر منتخب مصر للشباب
يدخل منتخب الشباب مواليد 2001 معسكرًا مفتوحًا اليوم الأحد وحتى 29 من شهر أكتوبر الجاري يلعب خلاله 3 مباريات ودية مع فرق أندية القسم الثاني.
بعد تعرضها لوعكة صحية.. إبراهيم سعيد يداعب والدته بالمستشفى.. فيديو
شارك إبراهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق جمهوره بفيديو جديد له مع والدته المريضة من داخل المستشفى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
الدوري المصري .. أزمة جديدة بين الأهلي والزمالك
أكد الإعلامي كريم شحاتة أن طرد التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك في لقاء المقاولون بالجولة الخامسة للدوري سيجعل الفريق الأبيض يرفض خوض مباراة القمة أمام الأهلي قبل فترة التوقف الدولي.
5000 مشجع .. موعد مباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي
أرسلت الجهات الأمنية خطابا للنادى الإسماعيلى يفيد بالموافقة على حضور 5000 مشجع في مباراته أمام الجزيرة الاماراتي في ذهاب دور الـ 16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.
غياب شيكابالا.. أمير مرتضى يكشف تطورات حالة مصابي الزمالك والصفقات الجديدة .. فيديو
كشف أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عن حالة اللاعبين المصابين، وتطورات تأهيليهم في الفترة القادمة.
تصريح ناري لمرتضى منصور .. الزملكاوية دمروا القلعة البيضاء لصالح الأهلي.. فيديو
أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك استحالة خوض مباراة القمة 119 أمام الأهلي يوم 28 أكتوبر الجاري، حيث إن سبب تأجيل اللقاء أول مرة ما زال قائما ومن المستحيل تقام المباراة.
الزمالك لن يكمل الدوري .. مرتضى منصور: مباراة الأهلي والجونة ستقام غصب عن الفريقين
أضاف مرتضى منصور في مداخلة هاتفية لبرنامج الزمالك اليوم، أن الزمالك لن يستكمل مباريات الموسم الجاري من الدوري المصري إذا تأجلت مواجهة الأهلي أمام الجونة، والمباراة ستقام غصب عن الفريقين.
ماذا قال محمد النني بعد الاصطدام القوي بحارس أنقرة .. فيديو
سيطر التعادل السلبي على مباراة بشكتاش التركي الذي يلعب ضمن صفوفه محمد النني أمام أنقرة جوشو بالجولة الثامنة من منافسات الدوري التركي.
24 لاعبا للمشاركة في 5 وديات .. انطلاق معسكر منتخب مصر للشباب
يدخل منتخب الشباب مواليد 2001 معسكرًا مفتوحًا اليوم الأحد وحتى 29 من شهر أكتوبر الجاري يلعب خلاله 3 مباريات ودية مع فرق أندية القسم الثاني.
بعد تعرضها لوعكة صحية.. إبراهيم سعيد يداعب والدته بالمستشفى.. فيديو
شارك إبراهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق جمهوره بفيديو جديد له مع والدته المريضة من داخل المستشفى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.