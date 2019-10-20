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أخبار البلد

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأحد 20 /10 /2019

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:04 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت هيئة السكة الحديد التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة اليوم الأحد نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وذكرت الهيئة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط القاهرة/ الإسكندرية يبلغ 35 دقيقة، وعلى خط القاهرة/ أسيوط 40 دقيقة، وأسيوط/ أسوان 40 دقيقة، وعلى خط بنها/ بورسعيد 35 دقيقة، وخط طنطا/ المنصورة/ دمياط مدة 30 دقيقة.

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات لتحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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