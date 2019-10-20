بعد توقف دام خمسة أعوام.. استئناف الحوار الاستراتيجي الدفاعي بين سول وبكين

ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الأحد أنه من المنتظر عقد الحوار الاستراتيجي للدفاع بين كوريا الجنوبية والصين بعد توقف دام 5 سنوات بسبب الخلاف الدبلوماسي الذي ترتب على نشر منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي المتقدم، والمعروف باسم "ثاد" في سول.



ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن الوزارة قولها إن نائب وزير الدفاع بارك جيه-مين بدأ اليوم بزيارة رسمية إلى الصين تستمر حتى بعد غد الثلاثاء؛ لحضور الحوار الاستراتيجي الدفاعي الخامس على مستوى نائب وزير دفاع بين كوريا الجنوبية والصين، وزيارة مجاملة لوزير الدفاع الصيني وي فنج خه.



ومن المنتظر أن يحضر بارك كممثل من الجانب الكوري الجنوبي الحوار المقرر عقده غدا الاثنين، بينما يمثل شاو ويان مينج نائب رئيس إدارة الأركان المشتركة للجنة العسكرية المركزية الصينية الجانب الصيني.



وذكرت الوزارة أنه من المتوقع أن يتناول الجانبان بشكل عميق وضع شبه الجزيرة الكورية والقضايا ذات الاهتمام المشترك أثناء الحوار الذي سيتم استئنافه بعد 5 سنوات من آخر حوار.



وانطلق الحوار الاستراتيجي الدفاعي بين سول وبكين عام 2011 بموجب الاتفاق بين وزيري الدفاع الكوري الجنوبي والصيني أثناء اجتماعهما في يوليو عام 2011، ويشارك فيه نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي من الجانب الكوري، ونائب رئيس إدارة الأركان المشتركة الصيني من الجانب الصيني.



كان الحوار تطرق إلى القضايا الدفاعية التي تهم البلدين مثل إنشاء خط ساخن عسكري، وسبل تعزيز التعاون الدفاعي، وترسيم منطقة تحديد الدفاع الجوي وغيرها، غير أنه توقف منذ عام 2014.