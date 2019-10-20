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منوعات

قبلة فتحت الطريق.. شاهد كيف تعامل الشعب اللبناني مع قوات الأمن

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:50 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن لبناني يتحدث حاملا ابنه إلى أحد رجال الأمن، ويطلب منه المرور من الطريق خلال التظاهرات ضد الحكومة، وانتهى الحديث بقبلة حب و تقدير من الطفل إلى رجل الأمن.

وشهدت عدة مناطق فى لبنان منذ يوم الخميس مظاهرات واحتجاجات شعبية واسعة احتجاجًا على زيادة الضرائب وعلى تردي الأوضاع الاقتصادية، لتتصاعد المطالبات الشعبية وتصل إلى طلب إسقاط الحكومة.





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قبلة فتحت الطريق.. شاهد كيف تعامل الشعب اللبناني مع قوات الأمن

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