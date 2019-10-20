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توك شو

لكبار السن.. تمارين بسيطة تساعد على النوم بانتظام.. فيديو

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:56 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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آيات أحمد
قدّم حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة والبسيطة جدًا لكبار السن لتساعدهم على النوم بانتظام، والتي من الممكن ممارستها فى المنزل.

وأكد "أبو هاشم"، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم، الأحد، ضرورة ممارسة هذه التمارين يوميا لتقليل الضغط اليومي، لأنها تشبه حركات اليوجا لذلك يفضلها لتنشيط الدورة الدموية وتقليل الإصابات.

وأوضح حسام أبو هاشم أن هذه التمارين مناسبة لكبار السن و على حسب وزن كل شخص، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأشار حسام أبو هاشم إلى أن هذه التمارين مهمة للغاية، وعلى الجميع الحرص على ممارستها فى المنزل أو الصالات الرياضية سواء في الصباح أو المساء.
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