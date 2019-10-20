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أخبار العالم

مصرع جنديين هنديين ومدنيين باكستانيين في قصف عبر الحدود في كشمير

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 09:12 ص
مصرع جنديين هنديين
مصرع جنديين هنديين ومدنيين باكستانيين في قصف عبر الحدود في ك
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رويترز
قالت الهند اليوم، الأحد، إن جنديين ومدنيا قتلوا في قصف عبر الحدود مع باكستان في منطقة كشمير المتنازع عليها، وقالت إسلام اباد إن ستة قتلى سقطوا من جانبها، في واحد من أكثر الأيام دموية منذ أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص بكشمير في أغسطس.

وذكر مسئول كبير بالشرطة أن ثلاثة مدنيين هنودا أصيبوا ودُمرت بعض المباني والسيارات بسبب قصف عنيف من الجانبين استمر لساعات بمنطقة تانغدار في شمال كشمير في ساعة متأخرة الليلة الماضية.

وقالت باكستان إن ستة مدنيين باكستانيين قتلوا وأصيب ثمانية في الاشتباك.

وقال الكولونيل راجيش كاليا، المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية، إن قطاع تانغدار شهد انتهاكا باكستانيا غير مبرر لوقف إطلاق النار.

وأضاف: "ردت قواتنا بقوة فألحقت بالعدو أضرارا جمة وخسائر فادحة".

وقال راجا فاروق حيدر، رئيس وزراء منطقة ازاد كشمير الباكستانية، في تغريدة إن القوات الهندية في كشمير "جن جنونها"، مضيفا أن القتلى والمصابين المدنيين سقطوا في منطقتي مظفر اباد ونيلوم.

وتابع: "إنها قمة الوحشية.. ينبغي ألا يلتزم العالم الصمت حيال هذا".

ويتصاعد التوتر بين الدولتين المسلحتين نوويا ووقع إطلاق نار متقطع عبر الحدود منذ الخامس من أغسطس عندما نشرت الهند قواتها بكثافة في كشمير الهندية لقمع الاضطرابات بعد قرارها إلغاء وضع الحكم الذاتي الخاص بالإقليم.
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