بـ 5 جنيهات.. اصنعي بنفسك قناعا لفرد شعرك وترطيبه

فوائد عديدة للعسل الأسود للبشرة، فهو يساعد على تقوية الشعر ومنع الصلع المبكر، كما يعد فعالا لعلاج تساقط الشعر، ويعمل كمرطب يجعله سهل التسريح، ويعزز بصيلات شعرك ويمنع تساقط الشعر.



ووفقًا لموقع برايت سايد من فوائد العسل الأسود للشعر غناه بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تفعل الكثير من العجائب لصحة شعرك وفروة رأسك. يمكن أن تمنع مضادات الأكسدة الموجودة في العسل الجذور الحرة من إتلاف شعرك.



يساعدك العسل الأسود على التخلص من الشيب المبكر بأرخص وصفة يمكنك مزج العسل الأسود مع الليمون وخلطهما جيدا وضعي المزيج على شعرك ولاحظ آثاره الشديدة في تحسين لون شعرك بشكل طبيعي.



ويمكنك الحصول على فوائد العسل الأسود فى ترطيب الشعر وفك تجعيده بهذا القناع:



1 ملعقة كبيرة العسل الخام والعضوية

2 ملعقة كبيرة زبادي العادي

½ ملعقة صغيرة. زيت جوز الهند



إعداد وتطبيق التعليمات:



في وعاء اخلطي العسل واللبن وزيت جوز الهند إذا كان لديك شعر قصير فكرى في استخدام كميات أقل من الزيت. ومع ذلك ، بالنسبة للشعر الطويل و سيكون من الأفضل إضافة المزيد من زيت جوز الهند في هذا المزيج.



تدليك الخليط في فروة رأسك واتركي قناع الشعر لمدة خمس عشرة دقيقة على الأقل ، ثم ضعي الشامبو العادي كالمعتاد.



الشيء الجيد في قناع الشعر هذا هو أنه يحتوي أيضًا على اللبن ، الذي يحتوي على حمض اللبنيك الذي يمكنه تنظيف فروة رأسك. كما أنه غني بالبروتينات التي تعمل على تقوية وتغذية شعرك.



من ناحية أخرى يحتوي زيت جوز الهند على الكثير من العناصر الغذائية للشعر.