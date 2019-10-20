فنانون ينتفضون دفاعا عن حق محمود البنا.. ريهام سعيد وياسر جلال يطالبان بإعدام راجح.. وخالد الصاوي وأحمد السقا يشيدان بشهامة ورجولة شهيد المنوفية

فنانون ينتفضون دفاعا عن حق محمود البنا

ريهام سعيد وياسر جلال يطالبان بإعدام راجح

خالد الصاوي وأحمد السقا يشيدان بشهامة ورجولة شهيد المنوفية

تضامن عدد من النجوم مع محمود البنا، شهيد الشهامة بمحافظة المنوفية، من أبرزهم ياسر جلال الذي نشر صورة لـ محمود البنا تتضمن قول "اللهم بحق أذان الفجر رد الحق"، وعلق على الصورة قائلا: "اللهم آمين ربنا يرحمك يا حبيبي #اعدام_راجح_حق_محمود_البنا".ولقيت تدوينته ردود أفعال واسعة من متابعيه عبر "إنستجرام"، وجاءت التعليقات بين "الله يرحمك يا محمود" و "اللهم آمين يارب العالمين" و"#اعدام_راجح_حق_محمود_البنا".ونعى الفنان خالد الصاوي، شهيد الشهامة محمود البنا الذي راح ضحية دفاعا عن ابنة قريته من محمد راجح بمحافظة المنوفية.ونشر خالد الصاوي فيديو لـ محمود البنا، شهيد المنوفية، وعلق عليه قائلا: "محمود البنا حكاية رجولة، محتاجة تتدرس في مناهج الطلبة دي أقل حاجه ممكن تتقدم ليه، ونشرح ليهم يعني إيه تكون دكر قدام الجبان، محمود البنا لن ننساك أبدا #محمود_البنا".ولقى الفيديو ردود أفعال واسعة من متابعية عبر "إنستجرام"، وجاءت التعليقات: "الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته" و"اللهم اغفر له وارحمه" و"إعدام راجح حق محمود البنا فين" و"إن شاء الله إعدام" و" يا رب النصر يا محمود".وتضامنت الفنانة ميرهان حسين مع محمود البنا، شهيد الشهامة بمحافظة المنوفية.ونشرت ميرهان حسين عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لـ محمود البنا، وعلقت عليها قائلة "الله يرحمك يا ريت كل الشباب الصغيرين والرجالة الكبار يتعلموا منك الشهامة ويشوفوا كل بنت وست على إنها أختهم أو بنتهم أو أمهم.. رحلت بروحك البريئة وتركت درسا في الأخلاق".ولقيت التغريدة ردود كثيرة من متابعيها عبر "إنستجرام" وجاءت التعليقات: "البنا حكاية رجولة.. محتاجة تتدرس في مناهج الطلبة دي أقل حاجة ممكن تتقدم ليه، ونشرح ليهم يعني إيه تكون دكر قدام الجبان" و"بحترمك جداا في إنك تدعمي حاجة زي دي، وبجد شكرا ليكي وياريت كل الفنانين يعملو زيك عشان حقه يرجع وربنا يرحمه يارب ويجعل قبره روضة من رياض الجنة".وأعلنت الإعلامية ريهام سعيد تضامنها مع قضية شهيد الشهامة بمحافظة المنوفية محمود البنا، مطالبة بإعدام محمد راجح قاتل محمود البنا.ودونت ريهام سعيد عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلة: "تصبحوا على خبر إعدام راجح في ميدان عام #محمود_البنا".ولقيت تدوينة ريهام سعيد ردودا واسعة من متابعيها عبر "إنستجرام"، وجاءت التعليقات بين "يارب اللهم آمين" و"حق محمود البنا لازم يرجع" و"ربنا ينصر الحق".كما نشر أحمد السقا صورة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" لـ الشاب محمود البنا المعروف بـ "شهيد الشهامة"، وعلق قائلا: "محمود البنا حكاية رجولة، محتاجة تتدرس في مناهج الطلبة دي أقل حاجة ممكن تتقدم ليه.. ونشرح لهم يعني إيه تكون دكر قدام الجبان.. محمود البنا لن ننساك أبدا".كانت قضية مقتل الطالب محمود البنا على يد الطالب المتهم محمد راجح شهدت مفاجأة فى الساعات الأخيرة قبل بدء أولى جلسات محاكمته اليوم، الأحد، فى محكمة جنايات الأحداث بمدينة شبين الكوم بالمنوفية، حيث أعلن المحامى محمد الحسيني، دفاع المتهم الرئيسي محمد راجح، المتهم بقتل محمود البنا، عدم الحضور مع المتهم خلال جلسات المحاكمة .كانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، ابن الصف الثاني الثانوي، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود البنا، ضحية الغدر، وسط الشارع وتركوه وسط دمائه وفروا هاربين.