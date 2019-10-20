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رياضة

بث مباشر.. مباراة إنتر ميلان وساسولو في الدوري الإيطالي

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:25 ص
فريق إنتر ميلان
فريق إنتر ميلان
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القسم الرياضي
يحل فريق إنتر ميلان، ضيفًا على نظيره ساسولو اليوم، الأحد، على ملعب "مابي"، ضمن منافسات الأسبوع الثامن، من الدوري الإيطالي "كالتشيو".

بث مباشر لمباراة لمباراة إنتر ميلان وساسولو في الدوري الإيطالي:

وتقام مباراة إنتر ميلان وساسولو في تمام الثامنية عشر والنصف ظهرا، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

إنتر ميلان ضد ساسولو:

ويدخل إنتر ميلان مواجهة اليوم، لتحقيق الفوز السابع له هذا الموسم، من أجل تضييق الخناق على يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر بفارق ثلاث نقاط.

في المقابل، يسعى ساسولو لتعطل إنتر ميلان، وإيقاف نزيف نقاطه، بعدما خسر آخر مباراتين أمام بارما وأتالانتا.

ترتيب ميلان وساسولو في الدوري الإيطالي:

ويحتل إنتر ميلان وصافة جدول الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة، خلف يوفنتوس بثلاث نقاط، بينما يأـي ساسولو في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.

مباريات أخرى في الدروي الإيطالي:

ويلتقي اليوم أيضًا، أودينيزي مع تورينو، وسامبدوريا مع روما، وكالياري مع سبال، وبارما مع جنوى، وميلان مع ليتشي، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

بث مباشر لمباراة إنتر ميلان وساسولو في الدوري الإيطالي:


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