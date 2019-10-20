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أخبار البلد

الأكبر في الشرق الأوسط.. افتتاح محطة مترو أنفاق هليوبوليس أمام الركاب.. صور

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:11 ص
محطة مترو هليوبلس
محطة مترو هليوبلس
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أحمد أبوشوشة - أبانوب نبيل
افتتحت وزارة النقل، صباح اليوم الأحد، محطة هليوبوليس لمترو الأنفاق للركاب، وذلك بحضور قيادات وزارة النقل ورؤساء وقيادات الشركات المنفذة.

يذكر أن محطة هليوبوليس هي أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط، حيث تتجاوز مساحتها 10 آلاف متر مسطح، ويبلغ طول رصيف المحطة 225 مترًا في كل اتجاه A و C، وتربط ما بين محطتي عدلي منصور والمطار بالخط الثالث لمترو الأنفاق.

كما يصل عمق محطة هليوبوليس 27 مترًا تحت سطح الأرض، بداية من منسوب التذاكر ثم منسوب المرحلة الذي يتوزع منها الركاب ثم المرحلة الثالثة رصيف القطار.

الجدير بالذكر أن الخط الثالث للمترو يصل طوله لـ39 كيلومترًا تستغرق 22 دقيقة من محطة نادي الشمس وحتى العتبة بواقع 14 محطة، ويصل زمن التقاطر فيه من 3 إلى 4 دقائق.
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