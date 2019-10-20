فاكهة سحرية تحاربة هشاشة العظام وأمراض القلب.. تعرفى عليها

فوائد التفاح الأخضر عديدة لصحتك ويقال إن وجود تفاحة في اليوم تبقيك بعيدًا عن الطبيب كما يمد الجسم بكميات كافية من البروتين والفيتامينات والمعادن والألياف.



ووفقا لموقع بولد سكاى الهندى يعد التفاح الأخضر من الفاكهة التى تحتوى على كميات كافية من مضادات الأكسدة التي تمنع الكبد من الجذور الحرة.



ويحتوى التفاح الأخضر على كمية كبيرة من بالكالسيوم التى تحمى عظامك من الهشاشة ويساعد فيتامين C في التفاح على دعم تكوين الكولاجين ومحاربة التجاعيد والخطوط الدقيقة



ويعد التفاح الأخضر من الفاكهة التى تساعد على هضم أفضل وذلك لأن الأنزيمات والألياف الموجودة في التفاح الأخضر تخلصك من مشاكل الهضم و من ضمن فوائد التفاح التفاح الأخضر للقولون فائدته فى حماية بطانة المعدة فيحتوى التفاح على حمض يسمى حمض الكلوروجينيك وهو يعمل على تقليل الإصابات والمشاكل الصحية التي تصيب بطانة المعدة بسبب كثرة تناول مضادات الالتهابات.