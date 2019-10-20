داخل القفص.. جلسة مغلقة وتكثيف أمني خلال محاكمة قاتل شهيد الشهامة في المنوفية.. صور

جلسة مغلقة .. رفض حضور الإعلاميين والصحفيين .. زحام شديد أمام قاعة المحاكمة .. هذا هو الحال بمحكمة شبين الكوم الجزئية أثناء نظر قضية المتهم بقتل ضحية الشهامة محمود البنا.



وتشهد قاعة المحكمة زحاما شديدا حيث تم إغلاق الأبواب عقب دخول المتهم الرئيس محمد راجح وباقي المتهمين لنظر القضية في جلسة مغلقة، حيث رفض قاضي المحكمة حضور الإعلاميين والصحفيين لتغطية الجلسة.



وشهدت المحكمة تشديدات أمنية مكثفة من قوات الأمن حيث تم إغلاق الشوارع الرئيسية المؤدية للمحكمة ومنع المواطنين من المرور.



يذكر أن اليوم الأحد هو أولى جلسات محاكمة المتهمين بالقتل أمام محكمة جنايات الأحداث حيث يمثل ٤ متهمين أمام المحكمة وذلك عقب أيام ارتكابهم لجريمة القتل في أسرع محاكمة وبعد صدور قرار النائب العام باحالة القضية للمحاكمة العاجلة فور ٧٢ ساعة من ارتكاب الجريمة .



وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قد قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، ابن الصف الثاني الثانوي، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود البنا، ضحية الغدر، وسط الشارع وتركوه وسط دمائه وفروا هاربين.

