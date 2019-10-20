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رياضة

بث مباشر .. مباراة ميلان وليتشي في الدروي الإيطالي

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:05 ص
فريق ميلان
فريق ميلان
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القسم الرياضي
يستضيف فريق ميلان، نظيره، ليتشي، اليوم، الأحد، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي "كالتشيو".

بث مباشر لمباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي:

وتقام مباراة ميلان وليتشي في تمام التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

ميلان ضد ليتشي:

وتعد هذه المباراة، هي الأولى للمدير الفني الجديد، ستيفانو بيولي، الذي تولى المهمة الفنية خلفًا لماركو جيامباولو.

وخاض ميلان 7 جولات بـ "الكالتشيو" هذا الموسم حتى الآن، وتلقى ميلان 4 هزائم هذا الموسم، وتمكن من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات فقط.

ترتيب ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي:

ويحتل ميلان المركز الحادي عشر في جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي، برصيد 9 نقاط، بينما يحتل ليتشي المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط.

مباريات أخرى في الدوري الإيطالي:

ويلتقي اليوم أيضًا، وساسولو مع إنتر ميلان، وأودينيزي مع تورينو، وسامبدوريا مع روما، وكالياري مع سبال، وبارما مع جنوى، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

بث مباشر لمباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي:

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