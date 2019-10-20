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رياضة

بث مباشر.. مباراة روما وسامبدوريا في الدوري الإيطالي

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:03 ص
دجيكو لاعب روما
دجيكو لاعب روما
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القسم الرياضي
يحل فريق ذئاب روما ضيفًا ثقيلا على نظيره سامبدوريا، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي "كالتشيو".

وتسعى كتيبة باولو فونسيكا المدير الفني للذئاب، في مباراة اليوم، لتعميق جراح سامبدوريا، الذي يعاني منذ بداية الموسم.

بث مباشر لمباراة روما وسامبدوريا في الدوري الإيطالي:

وتقام مباراة روما وسامبدوريا في تمام الثالثة عصرا، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

روما ضد سامبدوريا:

ويدخل روما أمام سامبدوريا باحثًا عن الفوز الرابع له هذا الموسم، بعدما تعادل في ثلاث مباريات وخسر مباراة.

ترتيب روما وسامبدوريا في الدروي الإيطالي:

ويحتل الذئاب المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، بينما يأتي سامبدوريا في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط.

مباريات آخرى في الدوري الإيطالي:

ويلتقي اليوم أيضًا، ساسولو مع إنتر ميلان، وأودينيزي مع تورينو، وكالياري مع سبال، وبارما مع جنوى، وميلان مع ليتشي، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

بث مباشر لمباراة روما وساسولو في الدوري الإيطالي:

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