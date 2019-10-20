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تعرف على سبب عودة ارتفاع درجات الحرارة في مصر.. فيديو

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:21 ص
الطقس
الطقس
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور محمود شاهين، مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية نتيجة تأثر البلاد بكتلة هوائية قادمة من الجزيرة العربية.

وتوقع محمود شاهين، في مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن تصل درجة الحرارة على القاهرة العظمى إلى 33 درجة، مشيرا إلى أنه رغم ارتفاع درجات الحرارة اليوم، ولكن الجو لطيف معتدل على مدار اليوم.

وأوضح مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم شهد شبورة مائية في الأماكن القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية، موضحا أنه يتوقع بعد غد انخفاضا في درجات الحرارة وأن يعود الطقس إلى المعدلات الطبيعية، ووجود فرص لسقوط أمطار، خاصة في المحافظات شمال البلاد.


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